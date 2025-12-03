Ngày 3-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa điều tra, khám phá thành công vụ án mua bán trái phép chất ma túy (cỏ Mỹ) trên địa bàn.

Trước đó, qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3 Phòng PC04 Công an TP Đà Nẵng - phát hiện Trương Phạm Bình Minh (SN 2004; quê ở xã Sơn Dung, tỉnh Quảng Ngãi; tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán ma túy loại "cỏ Mỹ", nên đã lập hồ sơ đưa vào diện quản lý nghiệp vụ và nhanh chóng lập kế hoạch triển khai lực lượng triệt xóa.

Lê Thị Sa

Lương Minh Phương

Trương Phạm Bình Minh

Đến 15 giờ ngày 25-11, trinh sát Đội 3 phối hợp với Công an phường Cẩm Lệ kiểm tra hành chính Lương Minh Phương (SN 2004; quê xã Chiên Đàn - TP Đà Nẵng, tạm trú phường Cẩm Lệ) phát hiện trong cốp xe máy có 3 gói ni lông chứa thảo mộc khô.

Qua làm việc, Phương khai nhận chiều cùng ngày, đã liên hệ với Minh qua mạng xã hội Facebook "Bi ChillLux- Thế giới ảo Đà Nẵng" mua 3 gói ma túy "cỏ Mỹ" giá 250.000 đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng PC04 thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Trương Phạm Bình Minh.

Tang vật vụ án

Tiến hành khám xét nơi ở của Minh, công an thu giữ 3 gói ni lông bên trong chứa thảo mộc khô, dạng sợi, màu nâu (khoảng hơn 100 gam); 1 cân điện tử, 3 điện thoại di động và một số đồ vật liên quan.

Căn cứ lời khai của Minh, các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng PC04 tiếp tục thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng khác.

Cụ thể, Phạm Tuấn Khanh (SN 2006; quê phường Kom Tum, tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng); Nguyễn Thế Cường (SN 2001; trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Lê Thị Sa (SN 1995; trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Minh, Phương và Khanh đang là sinh viên của một trường ĐH trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trong vụ án này, các đối tượng hoạt động mang tính chất nhỏ lẻ nhưng lôi kéo, móc nối nhiều đối tượng tham gia. Đáng lưu ý là tình trạng sinh viên sử dụng, mua bán loại ma túy này, nhận thức về tác hại và liên quan đến trách nhiệm hình sự còn thấp.