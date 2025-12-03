Ngày 2/12, Cảnh sát điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố đối với 17 đối tượng (tuổi từ 17 đến 20, cùng trú tại TP Đà Nẵng, liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tối 16/9/2025.

Trước đó, qua thông tin đăng tải trên mạng xã hội, lực lượng Công an phát hiện vụ hỗn chiến giữa hai nhóm đối tượng tại khu vực công viên giao nhau các tuyến đường Bạch Đằng – Như Nguyệt – 3 Tháng 2 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: N.T

Từ hình ảnh, clip trên mạng xã hội và quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã xác định toàn bộ 17 đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ và ra quyết định khởi tố theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, vào khoảng 22 giờ ngày 16/9, nhóm 1 gồm 8 người điều khiển 4 xe máy chạy qua siêu thị Gopi Mart (đường 2 Tháng 9) thì gặp nhóm 2 gồm 11 người đang đứng trước khu vực này. Tại đây, đối tượng Võ Như Trường (thuộc nhóm 2) có hành vi khiêu khích, dẫn đến xô xát và mâu thuẫn giữa hai bên.

Dù cả hai nhóm sau đó rời đi, nhưng khi tiếp tục gặp nhau trên đường 2 Tháng 9, mâu thuẫn lại bùng phát. Khi dừng đèn đỏ gần khu vực đuôi Cầu Rồng, các đối tượng tiếp tục lời qua tiếng lại rồi truy đuổi nhau bằng xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người dân đang lưu thông.

Khi đến gần Nhà sách Đà Nẵng, một số đối tượng nhóm 2 ép xe nhóm 1 và dùng mũ bảo hiểm, dây thắt lưng tấn công. Ngược lại, một số người nhóm 1 cũng dùng cán cờ kim loại đánh trả. Khi đến công viên giao giữa các tuyến Bạch Đằng – Như Nguyệt – 3 Tháng 2, hai nhóm tiếp tục lao vào hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự, khiến nhiều người dân hoang mang.

Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong số các đối tượng bị khởi tố, có 7 đối tượng bị bắt tạm giam, 10 đối tượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.