Ba siêu tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz giữa lệnh ngừng bắn mong manh

An Khê |

Ba tàu chở dầu cỡ lớn đã rời eo biển Hormuz trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đang được duy trì từ hôm 8/4.

(Ảnh minh họa: AFP)

Theo dữ liệu vận tải biển, các tàu chở dầu siêu lớn gồm Serifos treo cờ Liberia và hai tàu mang cờ Trung Quốc là Cospearl Lake và He Rong Hai đã di chuyển qua khu vực neo đậu thử nghiệm "Hormuz Passage", tuyến đường tránh đảo Larak của Iran vào ngày 11/4. Mỗi tàu có khả năng vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô.

Đây được xem là những tàu đầu tiên rời eo biển Hormuz kể từ khi lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran được thiết lập, đồng thời diễn ra song song với các cuộc đàm phán giữa hai bên tại Pakistan.

Trước đó, việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - đã gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng thế giới kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2. Giá dầu toàn cầu vì vậy tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng.

Trong số các tàu nói trên, Serifos được thuê bởi tập đoàn năng lượng nhà nước Thái Lan PTT, chở dầu thô từ Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE( từ đầu tháng 3, dự kiến cập cảng Malacca (Malaysia) vào ngày 21/4.

Tàu Cospearl Lake, chở dầu từ Iraq, được dự báo sẽ đến cảng Zhoushan, miền Đông Trung Quốc, vào ngày 1/5. Trong khi đó, tàu He Rong Hai cũng vận chuyển dầu thô từ Saudi Arabia, song điểm đến cuối cùng chưa được xác định.

Hai tàu Cospearl Lake và He Rong Hai được thuê bởi Unipec - bộ phận thương mại của tập đoàn năng lượng Trung Quốc Sinopec.

Dữ liệu cũng cho thấy một số tàu khác đã bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại để vào Vịnh và nhận hàng. Trong đó, tàu Agios Fanourios I treo cờ Malta được cho là đang hướng tới Iraq để nhận dầu Basrah phục vụ thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, hàng trăm tàu chở dầu vẫn đang mắc kẹt tại khu vực Vịnh Ba Tư, chờ cơ hội rời đi trong thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực. Điều này cho thấy hoạt động vận tải vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường.

Việc các tàu chở dầu lớn bắt đầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz là tín hiệu tích cực, song tình hình vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do lệnh ngừng bắn còn mong manh và kết quả đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn bế tắc.

