Quốc hội triệu tập phiên họp đặc biệt sau chiến thắng vang dội lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà Takaichi trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 8-2.

Theo Kyodo News, bà Takaichi, nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về quốc phòng và an ninh, đã nhận được sự ủng hộ áp đảo với 354 phiếu bầu tại hạ viện, nơi liên minh cầm quyền của bà kiểm soát.

Bà Sanae Takaichi đứng lên sau khi được tái đắc cử chức thủ tướng Nhật Bản tại hạ viện vào ngày 18-2. Ảnh: Kyodo

Tại thượng viện, bà đã được bầu làm thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai với 125 phiếu bầu so với 65 phiếu của đối thủ và lãnh đạo phe đối lập.

Trong cuộc tổng tuyển cử, đảng LDP đã giành được 316 ghế trong số 465 ghế tại hạ viện, tăng từ 198 ghế trước cuộc bầu cử, lần đầu tiên một đảng duy nhất giành được thế đa số tuyệt đối trong thời kỳ hậu chiến.

Thủ tướng Takaichi sẽ họp báo trong tối 18-2 để trình bày rõ hơn về chính sách tài khóa mà bà mô tả là "có trách nhiệm nhưng quyết liệt", cũng như kế hoạch tạm dừng áp thuế tiêu dùng đối với thực phẩm trong hai năm.

Theo hãng tin AP, việc kiểm soát 2/3 ghế hạ viện cho phép đảng của bà Takaichi nắm giữ các vị trí hàng đầu trong các ủy ban của hạ viện và thông qua những dự luật bị thượng viện bác bỏ.

Bà Takaichi muốn tăng cường năng lực quân sự và doanh số bán vũ khí của Nhật Bản, thắt chặt chính sách nhập cư, thúc đẩy luật kế vị hoàng gia chỉ dành cho nam giới và duy trì một truyền thống bị chỉ trích là gây áp lực buộc phụ nữ phải từ bỏ họ của mình.

Tham vọng sửa đổi Hiến pháp hòa bình thời hậu chiến do Mỹ soạn thảo có thể phải tạm hoãn vì bà đang phải đối mặt với áp lực giải quyết giá cả leo thang, dân số giảm và những lo ngại về an ninh quân sự.

Nhiệm vụ cấp bách đầu tiên của bà là giải quyết giá cả leo thang và tiền lương trì trệ, đồng thời thông qua dự luật ngân sách để tài trợ cho các biện pháp đó, vốn bị trì hoãn do cuộc bầu cử.

Các chuyên gia cảnh báo chính sách tài khóa tự do của bà có thể đẩy giá cả lên cao và làm chậm tiến độ cắt giảm khoản nợ quốc gia khổng lồ của Nhật Bản.