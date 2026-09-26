Bà Phan Đặng Trà My: "Điểm khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho Human Act Now"

Là người hỗ trợ, thúc đẩy sát sao cho chương trình "Human Act Now", bà Phan Đặng Trà My, Phó TGĐ VCCorp, đã những có chia sẻ đầy cảm hứng khi chứng kiến sự thành công của sự kiện "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ".

8 ngày, 6 tỉ đồng tiền - hàng và "sự kiện lớn nhất từ trước đến nay"

Thưa bà, "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ" là chương trình khởi động của "Human Act Now" - một dự án quy mô lớn khởi phát từ Giải thưởng Human Act Prize. Trong khi các đơn vị ở vùng biên ải Tây Giang (Đà Nẵng) hối hả chuẩn bị chương trình thì ở đầu Hà Nội, bà luôn theo dõi, góp ý và hỗ trợ sát sao nguồn lực cho Ban tổ chức. Mọi người đều đã nói nhiều về tinh thần "hợp lực cộng đồng" tại nơi diễn ra sự kiện, nhưng tôi muốn biết tinh thần hợp lực của những người đứng rất xa sau ánh đèn sân khấu thể hiện như thế nào trong sự kiện này?

Bà Phan Đặng Trà My: Tôi nghĩ đó chính là một phần rất đẹp của chữ "hợp lực". Một chương trình cộng đồng không chỉ được tạo nên bởi những người có mặt dưới ánh đèn sân khấu như Bộ chỉ huy Quân sự Thành phố Đà Nẵng, VCCorp, Chương trình Thiện Nhân và những người bạn, mà còn bởi rất nhiều người miệt mài nơi hậu trường.

Chương trình đã biến một thông điệp rất lớn - "hợp lực vì cộng đồng" - thành một trải nghiệm rất cụ thể, rất gần với trái tim.

Người lên ý tưởng, người kết nối nguồn lực, người lo từng món quà, người kiểm tra từng khâu, người ở Hà Nội theo dõi từng diễn biến, người ở TP.HCM chuẩn bị thông điệp.

Rất nhiều những việc phát sinh cho một sự kiện lớn mà tổng thời gian thực chiến chuẩn bị chỉ vỏn vẹn 8 ngày. 6 tỉ đồng tiền và quà tặng đã được trao, một núi công việc đã được hoàn thành ở một nơi rất xa, rất khó khăn, trong điều kiện mưa xối xả. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp đến hàng triệu khán giả; các kênh livestream trên nền tảng mạng xã hội đã đạt hàng triệu views. Hàng chục tờ báo đã đăng tải thông tin về sự kiện.

Nếu không có tinh thần hợp lực tận hiến, thì không thể có được một chương trình thành công như thế. Chính quyền và nhân dân địa phương đều khẳng định "đây là chương trình có quy mô và có sức truyền cảm hứng lớn nhất từ trước đến giờ ở vùng đất này". Đó thực sự là điểm khởi đầu không thể tuyệt vời hơn cho Human Act Now.

Thực chất, có rất nhiều người không hề xuất hiện trong một bức ảnh, nhưng lại góp một phần để một em nhỏ ở Tây Giang có thể cầm trên tay món quà Trung thu, được khám sức khỏe, được ăn một bữa tiệc đủ đầy và quan trọng hơn, cảm nhận rằng mình được cả cộng đồng nhớ tới.

Mỗi người làm một việc mình có thể làm tốt nhất, nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung.

Với tôi, đó là hình ảnh rõ nét nhất về Human Act Now: Mỗi người làm một việc mình có thể làm tốt nhất, nhưng cùng hướng về một mục tiêu chung đủ lớn, đủ thay đổi sâu sắc nơi cộng đồng chúng ta hướng tới. Khi những nguồn lực ấy được hợp lại nhuần nhuyễn, bài bản, tác động tạo ra lớn hơn rất nhiều so với từng nỗ lực riêng lẻ.

Biến thông điệp lớn thành trải nghiệm trái tim

Tới thời điểm này, với những kết quả đã đạt được, phải khẳng định rằng, chương trình "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ", hoạt động đầu tiên của Human Act Now đã rất thành công. Từ quan điểm của cá nhân bà, điều được nhất mà chương trình đã làm được là gì? Và để hoàn thiện các chương trình tương tự trong thời gian sắp tới, bà suy nghĩ tới vấn đề gì?

Bà Phan Đặng Trà My: Điều tôi thấy được nhất là chương trình đã biến một thông điệp rất lớn - "hợp lực vì cộng đồng" - thành một trải nghiệm rất cụ thể, rất gần với trái tim: những em nhỏ vùng biên được vui Trung thu như những em nhỏ ở mọi miền đất nước, chẳng hề thua kém những chương trình ở đô thị lớn.

Chúng ta không chỉ "mang quà đến", mà chúng ta cùng nhau tạo ra một môi trường để trẻ em được phát triển, được kết nối, được lắng nghe, được thấu hiểu.

Trẻ em Tây Giang không chỉ nhận được những phần quà. Các em còn được chăm sóc, được khám sức khỏe, được chơi, được khám phá tri thức, được thưởng thức hương vị ẩm thực từ nhiều vùng miền và được kết nối với những lời chúc của các bạn nhỏ ở nơi khác. Hơn 1.700 trẻ em đã cùng đón một mùa trăng đặc biệt ở nơi biên cương. Đằng sau con số ấy là hơn 1.700 gương mặt, 1.700 niềm vui và rất nhiều ký ức tuổi thơ. Nhiều ngàn học sinh của 5 trường lân cận cũng nhận được những món quà rất thiết thực và ý nghĩa của chương trình.

Nhưng tôi nghĩ thành công lớn hơn nữa là chúng ta nhìn thấy một cách làm có thể tiếp tục tuyệt vời: Chúng ta không chỉ "mang quà đến", mà chúng ta cùng nhau tạo ra một môi trường để trẻ em được phát triển, được kết nối, được lắng nghe, được thấu hiểu.

Vì vậy, bài toán phía trước là làm thế nào để mỗi chương trình sau không chỉ tiếp nối một sự kiện, mà tích lũy được nguồn lực, tri thức, đối tác và những sáng kiến để tác động ngày càng sâu và rộng hơn tới cộng đồng.

"Tìm đúng người, đúng nguồn lực, đúng sáng kiến và đưa họ gặp nhau"

Được biết, khi chương trình "Trăng sáng muôn nơi - Vầng trăng chiến sĩ" vẫn chưa hoàn thành, ý tưởng về một chương trình hành động hợp lực cho trẻ em trong khuôn khổ Human Act Now đã được thảo luận. Liệu bà có thể chia sẻ cho độc giả về chương trình mới này? VCCorp sẽ kết nối các đối tác tiếp tục "hợp lực" trong dự án mới này như thế nào?

Bà Phan Đặng Trà My: Tôi có thể chia sẻ rằng chúng tôi đang nghĩ xa hơn một mùa Trung thu. Nếu "Vầng trăng chiến sĩ" là một điểm sáng, thì điều chúng tôi mong muốn là tạo thành cả một bầu trời sao để những ước mơ trẻ thơ ở những vùng còn nhiều khó khăn có thêm điểm tựa.

Vai trò của VCCorp là tìm đúng người, đúng nguồn lực, đúng sáng kiến và đưa họ gặp nhau.



Chương trình tiếp theo sẽ tiếp tục đặt trẻ em ở vị trí trung tâm, nhưng cách tiếp cận sẽ đi xa hơn việc hỗ trợ trong một thời điểm. Chúng tôi muốn kết nối các dự án, các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, các nhà hảo tâm và đặc biệt là chính những người trẻ để cùng giải những nhu cầu thiết thực của trẻ em: sức khỏe, giáo dục, trải nghiệm, kỹ năng, cơ hội và môi trường phát triển.

VCCorp có lợi thế là một doanh nghiệp công nghệ - truyền thông, có khả năng kết nối cộng đồng rất lớn. Hàng trăm đối tác đã đồng hành một cách tin cậy cùng chúng tôi suốt 20 năm qua. Vai trò của chúng tôi là tìm đúng người, đúng nguồn lực, đúng sáng kiến và đưa họ gặp nhau, vẽ nên những bức tranh chung rộng lớn và tươi sáng trong tác động xã hội.

Tôi hình dung một em nhỏ ở Tây Giang hôm nay có thể nhận được một món quà; nhưng ngày mai, em có thể nhận được một người truyền cảm hứng, một cơ hội học tập, một trải nghiệm mới, hay một cánh cửa để bước ra thế giới rộng lớn hơn. Khi nhiều bên cùng góp một phần nhỏ vào hành trình ấy, tác động sẽ lớn hơn rất nhiều.

"Không chỉ trẻ em, chúng tôi sẽ mở rộng dự án đến sinh viên, thanh niên, người cao tuổi"

Trong tương lai, vai trò tổ chức của VCCorp với các dự án của Human Act Now sẽ thể hiện thế nào? Bà kỳ vọng gì đối với Human Act Now trong thời gian sắp tới?

Bà Phan Đặng Trà My: VCCorp đã có một hành trình bền bỉ, nhiệt huyết trong việc dùng công nghệ, truyền thông và sức mạnh cộng đồng để lan tỏa những giá trị tích cực - từ WeChoice Awards, Better Choice Awards đến Human Act Prize, Fandom Yêu nước. Với Human Act Now, chúng tôi muốn đi thêm một bước: không chỉ kể câu chuyện về những người đang tạo ra thay đổi, mà trực tiếp mở thêm cơ hội để nhiều người trở thành người tạo ra thay đổi.

VCCorp đã có một hành trình bền bỉ, nhiệt huyết trong việc dùng công nghệ, truyền thông và sức mạnh cộng đồng để lan tỏa những giá trị tích cực.

Tôi tin rằng Human Act Now sẽ trở thành một mạng lưới rộng mở, nơi trẻ em, học sinh, sinh viên, nhân viên, người cao tuổi, vừa là người thụ hưởng thành quả hành động vì cộng đồng và vừa trở thành những nhân tố tạo ra tác động xã hội, đóng góp cho đất nước.

Chúng tôi sẽ từng bước đưa Human Act Now đến trường phổ thông, đại học, doanh nghiệp, các cộng đồng và nhiều địa phương, để tinh thần kiến tạo tác động không gói gọn trong một nhóm người, trong một tầng lớp riêng lẻ. Trong định hướng 2026-2027, chương trình dự kiến có Unitour tại 50 trường đại học và THPT, Company Tour tại 15 công ty/nhà máy và các điểm kết nối vùng.

Chúng ta đều biết rằng đất nước có rất nhiều người muốn làm điều tốt đẹp. Cái chúng ta còn thiếu không phải là lòng tốt, mà là một cơ chế để những tấm lòng ấy gặp nhau và cùng nhau giải được những bài toán lớn.

Nếu một người thắp một ngọn đèn, ánh sáng chỉ đủ cho một khoảng nhỏ. Nhưng nếu hàng nghìn, hàng vạn người cùng thắp đèn và biết cách nối những ngọn đèn ấy lại, chúng ta có thể soi sáng nhiều vùng.

Đó cũng là điều VCCorp mong muốn cùng các đối tác chung tay xây dựng Human Act Now: Biến những hành động tốt đẹp đang tồn tại ở khắp nơi thành những dòng chảy hợp lực đủ lớn, đủ bền bỉ để tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng, cho từng vùng đất và cho đất nước.

Xin cảm ơn chia sẻ rất chạm của Bà!