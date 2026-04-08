Bà Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn Duẩn - Minh Chiến |

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Sáng 8-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Bà Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Phạm Thắng

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964. Quê quán: Xã Vạn An, tỉnh Nghệ An. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Đại học chuyên ngành Ngữ văn.

Bà Phạm Thị Thanh Trà là Bí thư Trung ương Đản: Khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ (từ 10-2025); đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà từng trải qua nhiều chức vụ tại tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai) như: Bí thư Tỉnh đoàn; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh; Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Khi công tác ở các cơ quan trung ương, bà Phạm Thị Thanh Trà giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ rồi làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 10-2025 đến 1-2026, bà Phạm Thị Thanh Trà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 1-2026, bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Ban Thường vụ ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Phạm Thị Thanh Trà tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Đồ họa: Anh Thanh

