Ảnh minh họa. Nguồn internet

Ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia “Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng” qua hình thức game bài.

Đường dây này do Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trên bàn bạc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi game bài để Nam đi lấy các tài khoản "siêu tổng đại lý", "siêu tổng cá cược" của các nhà cái đánh bạc lớn. Sau đó, lập các website trung gian thanh toán, kết nối người đánh bạc với nhà cái.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng mã lập trình được Toàn cung cấp để chỉnh sửa, thiết kế, tạo lập nhiều trang web có tên miền khác nhau (hơn 100 trang web trung gian) cung cấp tài khoản đánh bạc của các nhà cái và thanh toán tiền thắng thua với con bạc.

Tiếp đó, Toàn và Thành sang Bangkok - Thái Lan thuê địa điểm, nhân viên là người Việt Nam rồi chia làm 2 nhóm để duy trì vận hành trang web đánh bạc, hỗ trợ tư vấn khách hàng đánh bạc, quản lý tài khoản ngân hàng…

Công an TP Hà Nội cho biết, quá trình kiểm tra sao kê tài khoản ngân hàng của các đối tượng cầm đầu xác định từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, Nam, Toàn đã nhiều lần chuyển số tiền lớn với tổng số tiền lên đến hơn 500 tỷ đồng (nguồn gốc từ tổ chức đánh bạc) cho người nhà mua nhà, đất, đầu tư cầm đồ…

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 17 đối tượng tại Việt Nam và Thái Lan (11 đối tượng tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng đánh bạc và 2 đối tượng rửa tiền).

