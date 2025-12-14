Bà nội hay bà ngoại, ai là người gắn bó với trẻ hơn? Thứ tự thực tế được hé lộ, nhiều người đoán sai

Ngày nay, trong rất nhiều gia đình, việc ông bà hỗ trợ chăm cháu đã trở thành điều quen thuộc. Người lớn tuổi dần trở thành "lực lượng chính" trong việc trông trẻ, nhất là khi cha mẹ đều bận rộn với công việc và không dễ sắp xếp thời gian cho con nhỏ.

Trong bức tranh đó, bà nội và bà ngoại là hai cái tên thường xuyên được nhắc đến nhiều nhất. Còn ông nội hay ông ngoại, phần lớn chỉ tham gia khi hoàn cảnh buộc phải xoay xở thêm, hoặc khi bà nội, bà ngoại không thể cáng đáng hết mọi việc.

Thực tế, việc ai là người đứng ra chăm cháu trong mỗi gia đình không còn được quyết định bằng vai vế hay quan niệm cứng nhắc, mà phụ thuộc vào điều kiện cụ thể như sức khỏe, khoảng cách địa lý và sự thuận tiện trong sinh hoạt. Chính sự linh hoạt ấy khiến vai trò của bà nội và bà ngoại ngày càng được đặt lên bàn cân so sánh.

Từ đó, câu hỏi "bà nội hay bà ngoại thân với cháu hơn" trở thành chủ đề được nhiều gia đình bàn luận. Khi nhìn vào những câu chuyện đời thực và các phân tích liên quan, không ít người nhận ra rằng thứ tự gắn bó mà họ từng nghĩ đến hóa ra lại không hoàn toàn như vậy.

Khi bà nội là người chăm cháu

Sau khi con trai kết hôn và sinh con, nhiều bà nội xem việc đến ở cùng con để trông cháu là điều hiển nhiên. Không ít nàng dâu cũng mặc định rằng mẹ chồng nên giúp mình chăm con. Bản thân các bà nội thường coi việc này là trách nhiệm, là nghĩa vụ đối với con cháu trong gia đình.

Vì vậy, dù con cái làm việc xa quê, dù bản thân không muốn rời nơi ở quen thuộc, nhiều bà nội vẫn sẵn sàng khăn gói đến thành phố lạ để trông cháu.

Ảnh minh họa

Có những bà nội rất thương cháu, chăm sóc chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ. Thế nhưng, trong cách yêu thương ấy, đôi khi vẫn thấp thoáng tư duy truyền thống. Trẻ được nhìn nhận như sự tiếp nối huyết thống của gia đình, là niềm tự hào, là "bộ mặt" của dòng họ. Vì thế, ở một số gia đình, tư tưởng trọng nam khinh nữ hoặc mong muốn "có cháu trai nối dõi" vẫn vô thức xuất hiện.

Không thể phủ nhận, tình yêu của bà nội dành cho cháu là thật và sâu nặng, nhưng đôi khi bị ràng buộc bởi những quan niệm cũ khó thay đổi.

Khi bà ngoại là người chăm cháu

Ở nhiều gia đình hiện nay, bà ngoại mới là người đảm nhiệm vai trò chính trong việc chăm cháu. Lý do khiến bà ngoại sẵn sàng từ bỏ cuộc sống nghỉ hưu yên ổn để ở bên con gái rất đơn giản, đó là vì thương con.

Bà ngoại xót con gái mang thai vất vả, sinh nở đau đớn, nuôi con cực nhọc. Họ lo con mệt mỏi, lo con chịu thiệt thòi, thậm chí lo con gặp áp lực trong mối quan hệ với nhà chồng. Xuất phát điểm của bà ngoại thường chỉ là tình yêu dành cho con gái.

Vì thế, khi chăm cháu, bà ngoại thường chủ động gánh vác mọi việc: cho trẻ ăn, ru ngủ, dọn dẹp nhà cửa, chơi cùng cháu… mà không cần ai nhắc nhở. Trong mắt bà ngoại, cháu ngoại là đứa trẻ mà con gái mình đã dốc hết sức lực để sinh ra, dù là trai hay gái cũng đều đáng trân trọng như nhau.

Tình yêu của bà ngoại dành cho cháu thường thuần khiết hơn, ít bị chi phối bởi các quan niệm truyền thống. Bà ngoại không đặt nặng chuyện giới tính, cũng hiếm khi gây áp lực chuyện sinh thêm con. Khi cháu ốm đau, bà ngoại là người lo lắng nhất, sẵn sàng thức trắng đêm cùng con gái chăm cháu.

Ảnh minh họa

Vậy rốt cuộc, ai thân với trẻ hơn?

Xét về xuất phát điểm, dù bà nội hay bà ngoại, tình yêu dành cho trẻ đều là thật và không thể đem ra cân đo một cách đơn giản. Nhiều người cho rằng trong những gia đình bà ngoại trông cháu, bà ngoại sẽ thân với trẻ hơn vì tình cảm không bị pha trộn bởi các quan niệm cũ. Nhưng trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều có "cán cân" riêng trong lòng mình.

Ai thật sự quan tâm, ai đối xử tốt, ai ở bên trẻ nhiều hơn trong những khoảnh khắc quan trọng, trẻ đều cảm nhận được. Vì vậy, không nhất thiết phải so sánh ai thân hơn ai. Dù động cơ ban đầu khác nhau thì mỗi tình yêu dành cho trẻ đều mang trọng lượng riêng.

Dù là bà nội hay bà ngoại, việc họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống an nhàn để giúp con cháu chăm trẻ đều là điều đáng trân trọng và biết ơn. Sau cùng, thứ quyết định sự gắn bó không nằm ở danh xưng, mà nằm ở sự đồng hành bền bỉ qua từng ngày.

Với trẻ nhỏ, được lớn lên trong tình yêu thương từ cả hai phía gia đình chính là món quà quý giá nhất của tuổi thơ - một nền tảng giúp trẻ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn trên hành trình trưởng thành.

Theo Sohu