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Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận thêm bản án 10 năm tù trong vụ Công ty AIC ở Cà Mau

Tân Lộc
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Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu - Phạm Quốc Nam lần lượt nhận 10 và 4 năm tù do liên quan việc dàn xếp đấu thầu, nâng khống giá thiết bị, gây thiệt hại nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Ngày 12/8, sau hai ngày xét xử, TAND tỉnh Cà Mau tuyên án vụ "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", liên quan Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Bạc Liêu cũ.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn (57 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) 10 năm tù; Phạm Quốc Nam (64 tuổi, cựu Giám đốc Sở TN&MT Bạc Liêu) 4 năm tù.

Các bị cáo Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc AIC; Lê Thị Linh Nhung, cựu nhân viên AIC; Hồ Tấn Mạnh, Nguyễn Minh Tâm, cựu lãnh đạo Công ty thẩm định giá Đông Nam Á và Bùi Thị Kim Em, cựu Kế toán trưởng Sở Tài nguyên và Môi trường, nhận từ 3 đến 7 năm tù.

Phiên tòa xét xử vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan Công ty AIC vào ngày 12/8.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, đã chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh” tham gia các gói thầu trên cả nước, để gian lận, giúp Công ty AIC trúng thầu. Trong đó có gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị 3 trạm quan trắc nước mặt do Sở TN&MT Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Bà Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung đại diện, sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm "quân xanh", nâng khống các bảng báo giá. Các bị cáo cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá theo hướng có lợi cho Công ty AIC. Các bị cáo còn sửa báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 của AIC để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Cáo trạng còn xác định, bà Nhàn lợi dụng mối quan hệ, chỉ đạo cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung gặp ông Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở) để tư vấn thiết bị trước khi lập dự án, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng thầu.

Nhằm nâng khống giá trị thiết bị quan trắc, Nhàn chỉ đạo thông qua Công ty Thái Bình Dương (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC) mua thiết bị từ các công ty trực tiếp nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC để thực hiện gói thầu.

Công ty AIC cấu kết với Công ty Đông Nam Á để phát hành chứng thư xác định giá của các thiết bị cao hơn giá thị trường. Từ thẩm định giá này, Sở TN&MT dùng làm căn cứ lập hồ sơ đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tại Bạc Liêu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,4 tỷ đồng.

Trước đó, sáng 23/4, TAND tỉnh Cà Mau đã thông báo tạm hoãn phiên tòa, do cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau chưa điều chuyển bị cáo Hồ Tấn Mạnh về để phục vụ công tác xét xử.

Ngày 18/5, HĐXX tiếp tục quyết định hoãn phiên tòa xét xử do bị cáo Phạm Quốc Nam nhập viện cấp cứu.

Tags

Bùi Thị Kim Em

Công ty AIC

Lê Thị Linh Nhung

Công ty Thái Bình Dương

AIC

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