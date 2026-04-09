Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo trong vụ thâu tóm ‘đất vàng’ 39-39B Bến Vân Đồn

Ngày 9/4, tại phiên tòa sơ thẩm, xét xử 22 bị cáo trong vụ chuyển nhượng trái phép khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, HĐXX TAND TPHCM đã cho đại diện Viện Kiểm sát cùng cấp giữ quyền công tố nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) từ 14 - 16 năm tù chung cho 2 tội danh “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Ý Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) bị đề nghị phạt từ 8-10 năm tù chung cho 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.

Cùng 2 tội danh như bị cáo Linh, bị cáo Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị đề nghị phạt từ 8 - 10 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) 24-30 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị phạt 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị đề nghị phạt từ 3-4 năm tù, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

17 bị cáo còn lại bị đề nghị phạt từ 24 tháng tù, cho hưởng án treo, đến 6 năm tù cho 1 hoặc 2 trong số các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, Viện Kiểm sát nhận thấy việc truy tố các bị cáo là có cơ sở, không oan sai.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm, khắc phục hậu quả vụ án nên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng ghi nhận trong vụ án có một số bị cáo có lý lịch nhân thân tốt; phạm tội lần đầu; ăn năn hối cải…

Về nội dung của vụ án, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định: Trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất tại địa chỉ 39-39B Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4 cũ (nay là phường Xóm Chiểu, TPHCM) theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các bị cáo và các đơn vị, tổ chức liên quan đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chuyển nhượng tài sản nhà nước nhưng không định giá, đấu giá, trái với quy định tại Pháp lệnh Giá năm 2002; Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ; Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính.

Một số bị cáo trong vụ án còn có hành vi đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí cho nhà nước số tiền 542 tỷ đồng.