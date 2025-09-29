"Bà ngoại' U70 kết hôn với chàng trai 28 tuổi gây chấn động giờ ra sao?

Chuyện tình “ đũa lệch ” giữa Cheryl McGregor (65 tuổi) và Quran McCain (28 tuổi), sống tại Georgia, Mỹ từng gây chấn động dư luận. Từ khi chính thức về chung một nhà, cả hai không chỉ thu hút hàng triệu lượt theo dõi mà còn trở thành biểu tượng của tình yêu vượt rào cản tuổi tác. Thế nhưng, sau ánh hào quang lãng mạn, những dấu hiệu bất thường gần đây đã khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Cuộc hôn nhân gây tranh cãi

Cheryl McGregor, được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “Nữ hoàng Cheryl”, trở thành cái tên quen thuộc trên TikTok. Nhờ chuyện tình hiếm có với chàng trai trẻ kém mình tới 37 tuổi, bà thu hút hơn 5 triệu người theo dõi và gần 200 triệu lượt thích.

Khi 65 tuổi, bà cheryl McGregor kết hôn với Quran McCain 28 tuổi.

Các video của cặp đôi luôn gây sốt, từ những nụ hôn ngọt ngào, màn khiêu vũ vui nhộn cho đến lời đáp trả thẳng thắn với những kẻ chỉ trích. Bất chấp định kiến, Cheryl và Quran vẫn công khai khẳng định: “Tình yêu của chúng tôi mạnh hơn lòng căm ghét”.

Câu chuyện tình này bắt nguồn từ năm 2012, khi Cheryl gặp Quran lúc đó mới 15 tuổi, làm việc tại nhà hàng thức ăn nhanh do con trai bà quản lý. Ban đầu, họ chỉ là những người quen biết.

Phải nhiều năm sau, tình cảm mới nảy nở khi hai người tình cờ gặp lại vào ngày 4/11/2020. Lúc đó, Cheryl đang làm thu ngân tại một cửa hàng tiện lợi, còn Quran đến mua hàng cùng người chăm sóc.

Dù nhỏ tuổi hơn một trong những người con của Cheryl, Quran vẫn cảm thấy gắn kết mạnh mẽ với bà. Họ nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn và bắt đầu mối quan hệ mà ít ai có thể hình dung.

Vào tháng 7/2021, Quran khiến Cheryl bật khóc vì xúc động khi quỳ gối cầu hôn tại nhà hàng Olive Garden với chiếc nhẫn trị giá 3.000 USD (79 triệu đồng). Anh tâm sự: “Tôi đã vô cùng lo lắng trước đó, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn được nước mắt. Có nhiều lý do khiến tôi chọn Cheryl làm vợ vì cô ấy xinh đẹp, mạnh mẽ, trung thực và giàu lòng trắc ẩn".

Cheryl ban đầu rất sốc vì không hề biết trước kế hoạch này, nhưng cũng cảm nhận được sự đặc biệt trong tình yêu mà chàng trai trẻ dành cho mình.

Quran McCain và Cheryl McGregor trong ngày cưới.

Đám cưới của họ ngay lập tức vấp phải vô số chỉ trích. Nhiều người cho rằng Quran lợi dụng Cheryl để tìm kiếm danh tiếng và tiền bạc; song cả hai vẫn kiên quyết khẳng định tình cảm chân thành, liên tục đăng tải video chung để chứng minh tình yêu. “Chúng tôi không quan tâm người ta nói gì. Tuổi tác chỉ là con số”, Quran từng khẳng định.

Cặp đôi còn khiến công chúng bất ngờ khi công bố kế hoạch sinh con nhờ mang thai hộ. Đến tháng 7/2024, họ tổ chức một bữa tiệc tiết lộ giới tính em bé, chia sẻ niềm vui sắp đón chào một bé gái.

Cặp đôi tuyên bố họ sẽ nhờ đến phương pháp mang thai hộ để có con chung.

Sự biến mất bí ẩn của Quran

Thế nhưng, chỉ vài tuần sau sự kiện hạnh phúc ấy, người hâm mộ bắt đầu nhận thấy điều khác lạ. Trong khi Cheryl vẫn đều đặn đăng video trên TikTok thì hình bóng của Quran lại hoàn toàn biến mất. “Anh ấy đâu rồi?” – một khán giả đặt câu hỏi. Người khác thì lo lắng: “Họ chia tay rồi sao? Hay có chuyện gì xảy ra?”.

Những lời đồn thổi bắt đầu rộ lên. Một số “thám tử TikTok” cho rằng Quran có thể đã vướng vào rắc rối pháp luật, buộc Cheryl phải một mình duy trì nội dung. Một số khác thì tỏ ra đồng cảm: “Tội nghiệp Cheryl, có lẽ cô ấy đang phải chịu đựng trong khi chồng đi vắng".

Cặp đôi đã đính hôn vào tháng 7/2021.

Đây không phải lần đầu tiên mối tình “đũa lệch” này vướng nghi ngờ. Ngay từ khi mới công khai, họ đã bị cho là dựng chuyện để câu view. Tuy nhiên, Cheryl và Quran nhiều lần chứng minh sự gắn bó bằng những thước phim đời thường: cùng nhau ăn tối, nhảy múa ngộ nghĩnh, hay trao nhau ánh mắt trìu mến. Tất cả những điều đó đã khiến hàng triệu người tin rằng, dù khác biệt tuổi tác, tình yêu của họ vẫn có sức mạnh thật sự.

Bất chấp những tin đồn, Cheryl vẫn không ngừng xuất hiện với phong thái rạng rỡ quen thuộc. Trong một clip gần đây, bà mỉm cười trước ống kính, hát nhép ca khúc nói về nỗi nhớ, khiến người hâm mộ càng thêm xôn xao.

“Cô ấy đang gửi thông điệp mà không cần lời nói” , một bình luận viết. Người khác thì tin chắc: “Cheryl chỉ đang đợi chồng trở về mà thôi".

Dù chồng trẻ đang im hơi lặng tiếng, "Nữ hoàng" Cheryl dường như vẫn giữ tinh thần lạc quan, không hề từ bỏ “vương miện” mà cộng đồng mạng đã trao cho.



