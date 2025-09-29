Người đàn ông bị tố phá cửa, lao vào đánh vợ hàng xóm giữa đêm ở Hà Nội: Công an vào cuộc

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip trích xuất từ camera của một gia đình, ghi lại cảnh người đàn ông xảy ra tranh cãi với chủ nhà, sau đó lao vào nhà, xô xát với một phụ nữ. Theo clip, trước đó người đàn ông mặc áo trắng đứng ở ngoài cổng lời qua tiếng lại với chủ nhà. Lúc này, từ phía trong nhà có một người đàn ông mặc áo đỏ định lao ra ngoài nhưng được người phụ nữ mặc áo đen cùng 2 người khác ngăn lại.

Mâu thuẫn gay gắt, người này bất ngờ mở cổng xông vào thì một phụ nữ áo đen can ngăn, đẩy người này ra ngoài. Trong quá trình này, 2 bên xảy ra xô xát. Sau đó, nhóm người đi ra bên ngoài, khuất khỏi camera. Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/9.

Thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng khiến nhiều người tò mò nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả. Được biết, sự việc xảy ra tại nhà ông Phùng Đình Thành (sinh năm 1973, ở ngõ 58, đường Tự Lập, thôn Đông Lao, xã An Khánh, TP.Hà Nội). Còn người đàn ông áo trắng là Nguyễn Văn D. (sinh năm 1969, hàng xóm nhà ông Thành).

Chị Th. can ngăn khi ông D. phá cổng, lao vào sân nhà. (Ảnh: Cắt từ clip)

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, theo lời kể của ông Thành, vào thời điểm xảy ra sự việc, ông D. bất ngờ kéo đến cổng nhà ông để gây rối, đập cửa, chửi bới, đồng thời lớn tiếng đe dọa sẽ hành hung cả nhà.

Thấy ồn ào, bà Nguyễn Thị Th. (vợ ông Thành) ra xem thì bị ông D. chửi bới thậm tệ và dọa sẽ giết cả nhà. Chưa dừng lại, ông D. tiếp tục đập phá cổng sắt, xông vào nhà rồi dùng tay, chân đánh đập bà Th. trước sự chứng kiến của ông Thành cùng các con của ông bà.

Ông Thành cho biết thêm, trong lúc xô xát, ông D. đã dùng ghế đánh liên tiếp, lôi bà Th. ra sát cột cổng, đấm đá vào mặt và đầu khiến người phụ nữ ngã đập mạnh vào khung sắt, bị thương nặng, vụ việc gây náo loạn cả xóm. Hậu quả, bà Th. rơi vào tình trạng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu dữ dội sau khi bị hành hung.

Khi chị Th. đẩy ông D. ra ngoài thì xảy ra xô xát. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng theo ông Thành, sáng hôm sau, ông D. vẫn ngang nhiên đe dọa và tuyên bố "gặp đâu đánh đó" khiến gia đình ông Thành rất sợ hãi.

Liên quan đến sự việc, trao đổi trên báo VietNamNet, lãnh đạo Công an xã An Khánh xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn. Vị lãnh đạo cũng cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.