Bà ngoại tiêu sạch 226 triệu đồng tiền học của cháu để xóa nếp nhăn “đuổi xui”

Một người phụ nữ 58 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khiến công chúng bàng hoàng khi chi tới 62.000 nhân dân tệ (xấp xỉ 8.600 USD - khoảng 226 triệu đồng) cho một liệu trình thẩm mỹ nhằm xoá nếp nhăn mà bà tin là dấu hiệu của vận xui: chồng ngoại tình, con cháu kém may mắn,...

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/8, khi bà họ Cui được dẫn tới một phòng khám thẩm mỹ gần khu dân cư. Người giới thiệu là chủ trung tâm chăm sóc sắc đẹp tại khu nhà cùng một khách hàng khác ngay từ đầu, họ đã lấy điện thoại của bà và quét mã QR để thanh toán, đồng thời nhập mật khẩu của bà khi cô chưa kịp suy nghĩ kỹ.

Tại phòng khám, các bác sĩ cho rằng những nếp nhăn ngoài khóe mắt (nếp chân chim) là dấu hiệu chồng có nhân tình, có thể thu hút “phong đào” - ám chỉ đào hoa xấu, dẫn đến bất trung. Họ đề nghị xóa nếp nhăn đó để “chặn đường” cho sự lãng tử của chồng. Nếp nhăn giữa hai lông mày, theo họ, sẽ ảnh hưởng xấu tới con cái - tạo ra xui xẻo trong gia đình. Chẳng dừng lại ở đó, bác sĩ còn bảo rằng sống mũi của bà quá tẹt, cần cải thiện để mở đường tài - vận.

Tất cả lời khuyên này khiến bà Cui hoang mang và bà quyết định dùng tiền học phí của cháu để chi trả cho liệu trình trị liệu làm đẹp ấy. Sự việc trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, người dùng mạng chia thành hai luồng ý kiến: một bên cho rằng bà đã quá tin vào mê tín, bên còn lại cho rằng các phòng khám đang cố lợi dụng sự khan hiếm kiến thức của người trung niên để trục lợi.

Đây không phải là trường hợp cá biệt. Ở Trung Quốc, thị trường thẩm mỹ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Theo thống kê, hơn 10 triệu người đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, có tới 8,5 triệu người dưới 30 tuổi. Trong năm 2014, đã có hơn 7 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ, giá trị ngành đạt 400 tỷ nhân dân tệ. Chính phủ nhận định, năm 2018 quy mô thị trường ở Trung Quốc đã tăng gấp đôi so với 2015- từ 87 tỷ NDT lên 176 tỷ NDT.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 10% bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật là có giấy phép hành nghề, tức 90% ca được thực hiện ngoài hệ thống y khoa chính quy, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vụ việc bà Cui phản ánh rõ sự xen lẫn giữa phương Đông kỳ vọng phong thủy, mê tín và thị trường làm đẹp thương mại đầy khốc liệt. Ngay cả khi lợi ích tài chính rõ ràng, nhiều cơ sở vẫn sẵn sàng “đi xa” bằng cách khơi gợi tâm lý sợ mất mát, thiếu vận khí, thậm chí dùng ngôn từ kỳ bí để tác động tới người tiêu dùng.

Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời chẩn đoán mơ hồ về vận mệnh hoặc tình cảm dựa trên nếp nhăn. Liệu trình làm đẹp nên được thực hiện tại các cơ sở y tế uy tín, có bác sĩ có chứng chỉ chuyên môn. Còn yếu tố phong thủy hay niềm tin tâm linh nên coi đó chỉ là tham khảo, không nên để ảnh hưởng tới quyết định tài chính, nhất là khi liên quan đến tiền bạc dành cho giáo dục, sức khỏe gia đình.

