Ba năm sống trong căn hộ hướng hành lang: Những điều tôi ước biết sớm hơn

Lúc quyết định mua nhà lần đầu, tôi – giống như rất nhiều người trẻ – chỉ có một tiêu chí: vừa túi tiền. Và chính tiêu chí ấy khiến tôi chọn một căn hộ ở giữa mặt sàn, nơi cửa sổ bếp và phòng tắm nhìn thẳng ra hành lang chung.

Giá lúc đó rẻ hơn căn góc gần 200 triệu đồng (tính theo giá thị trường thời điểm đó). Tôi nghĩ: “Bếp nhìn ra hành lang cũng được, miễn nhà vuông, giá tốt”.

Ba năm sống ở đó đủ để tôi khẳng định: Có những thứ rẻ ban đầu – nhưng trả giá bằng chất lượng sống mỗi ngày.

1. Giá rẻ thật, nhưng cũng là cái bẫy ngọt ngào nhất

Căn hộ giữa mặt sàn bao giờ cũng rẻ hơn căn đầu hồi/căn góc. Căn tôi mua có thiết kế vuông vức, phòng ốc không xéo góc, bố trí nội thất cũng dễ.

Nhân viên môi giới miêu tả rất hấp dẫn:

- Bếp nhìn ra giếng trời nên vẫn có sáng.

- Cửa sổ hướng Bắc – gió rất thoáng.

- Giữa hai căn nên không bị nắng chiếu trực tiếp.

Lúc đó, tôi tin. Tin vì… mình không có lựa chọn nào tốt hơn trong tầm tiền.

Nhưng mọi lời “khen” ấy chỉ đúng… trên giấy.

2. Ánh sáng tự nhiên gần như bằng 0

Thực tế ở chung cư Việt Nam, các giếng trời giữa nhà rất hẹp, chỉ khoảng 1–1,5m. Nhà tôi nằm đúng kiểu đó:

- Buổi trưa nấu ăn vẫn phải bật đèn.

- Phòng tắm tối om, ẩm ướt dù mở cửa cả ngày.

- Quạt hút chạy liên tục → tốn điện, nhanh hỏng.

- Chỗ phơi đồ ở ban công không đủ, dẫn đến lúc nào nhà cũng vương đồ ẩm.

Mỗi lần bước vào bếp, tôi đều cảm giác đang đứng ở… tầng hầm.

3. Thông gió yếu – mùi hành lang bay thẳng vào nhà

Tưởng rằng cửa sổ mở ra giếng trời sẽ “hút gió”. Nhưng thực tế:

- Hành lang kín → không khí gần như không lưu thông.

- Lúc hàng xóm nấu ăn, mùi bay thẳng vào bếp nhà tôi.

- Mùa mưa, không khí ẩm từ giếng trời khiến tường bếp dễ ố vàng, mốc.

Tôi mới hiểu rằng: Một cửa sổ chỉ thực sự có giá trị khi nhìn ra không gian bên ngoài – không phải khoảng tối giữa tòa nhà.

4. Riêng tư bằng 0 – ai đi qua cũng nhìn được vào nhà

Đây là nỗi giày vò lớn nhất.

Cửa sổ bếp nhìn thẳng ra hành lang. Nghĩa là:

- Hàng xóm đi qua → nhìn được mình đang nấu gì.

- Treo đồ ở bếp → ai cũng thấy.

- Buổi tối bật đèn → căn nhà chẳng khác gì “phòng kính”.

Có ngày tôi đang rửa bát, ngoảnh lên thấy một người đàn ông tầng trên đứng nhìn xuống. Không phải cố ý – nhưng cảm giác rất ngột ngạt.

Tôi bắt đầu sống với thói quen:

- Rèm cửa luôn đóng.

- Mở cửa sổ phải… nhìn trước xem ngoài hành lang có ai không.

Sống trong nhà mà phải rón rén như vậy thật sự mệt.

5. Hành lang bị lấn chiếm – bực mỗi ngày

Tình trạng này rất phổ biến ở chung cư:

- Nhà thì để xe đẩy trẻ em

- Nhà đặt tủ giày, thùng carton, bàn cũ.

- Có người còn mắc dây phơi ngay hành lang.

Lối đi chung bị thu hẹp, cản cả gió lẫn ánh sáng. Mỗi lần mở cửa bước ra, tôi lại nhìn thấy một “bãi đồ tạp” ngay trước căn mình.

Ban quản lý xử lý vài lần, nhưng dân chuyển đồ đi rồi vài tuần sau lại mang ra để tiếp.

Không gian chung bị sử dụng như của riêng – đó là nỗi mệt mỏi mà ai sống trong căn hướng hành lang đều trải qua.

6. Nguy cơ an toàn cao: Trẻ nhỏ dễ gặp rủi ro

Căn giữa hành lang của tôi nằm sát giếng trời. Lan can không cao, thiết kế dạng thanh – trẻ con mà tò mò leo lên thì cực nguy hiểm.

- Nhà có con nhỏ thì lo lắng càng nhân đôi:

- Con chạy ra hành lang chơi → tôi phải lao theo ngay.

- Mỗi lần mở cửa là phải canh để con không chạy thẳng ra giếng trời.

Những điều này không ai nói khi đi xem nhà.

7. Bài học lớn nhất: Đi xem nhà phải xem hành lang – thậm chí kỹ hơn xem phòng

Nếu được quay lại ba năm trước, tôi sẽ:

- Đi dọc hành lang các tầng để kiểm tra ánh sáng.

- Ngẩng lên nhìn giếng trời xem có đủ rộng không.

- Kiểm tra mức độ lấn chiếm.

- Hỏi thẳng cư dân về chuyện mùi – ẩm – riêng tư.

- Vào bếp & WC để cảm nhận ánh sáng thật.

Mua nhà là quyết định dài hạn. Đừng chỉ nhìn giá. Hãy nhìn xem bạn sẽ phải sống với gì mỗi ngày. Tôi đã phải trả giá bằng ba năm chất lượng sống bị đánh đổi.

Hy vọng câu chuyện của tôi giúp ai đó tránh được sai lầm tương tự.