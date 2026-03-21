"Bà mối quốc dân" là nữ NSƯT nổi tiếng một thời, U50 đi bán cafe, 25 nghìn/ly

Nghệ sĩ đình đám của màn ảnh phía Nam một thời

Cát Tường sinh năm 1977 tại Huế, sau đó cùng gia đình vào Vĩnh Long sinh sống. Năm 1995, cô lên Tp.HCM thi vào Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh và gây chú ý khi đỗ thủ khoa đầu vào. Sau khi tốt nghiệp, nữ nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát kịch Tp.HCM.

Trước khi nổi tiếng với vai trò MC, Cát Tường từng thử sức với ca hát và đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Tp.HCM năm 1996. Sau đó, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều bộ phim truyền hình quen thuộc như: Đồng tiền xương máu, Gió qua miền tối sáng, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên…

MC Cát Tường gây ấn tượng trong chương trình “Bạn muốn hẹn hò”.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ đến khi cô đảm nhận vai trò MC chương trình hẹn hò Bạn muốn hẹn hò. Với lối dẫn duyên dáng, hài hước, cô được khán giả gọi bằng cái tên thân thuộc "bà mối quốc dân", từng kết nối hàng trăm cặp đôi nên duyên.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, năm 2019 cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT).

Làm nhiều nghề để duy trì cuộc sống, U50 vẫn độc thân

Dù là gương mặt quen thuộc của truyền hình, Cát Tường từng chia sẻ cuộc sống của nghệ sĩ không phải lúc nào cũng sung túc như nhiều người nghĩ. Có thời điểm cô đầu tư sản xuất nhạc kịch nhưng gặp thua lỗ vài trăm triệu, phải xoay xở nhiều công việc khác nhau để duy trì cuộc sống. Ngoài đóng phim và dẫn chương trình, nữ nghệ sĩ còn kinh doanh, livestream bán hàng, làm youtuber...

Quán cafe của Cát Tường.

Đặc biệt trong một clip gần đây, NSƯT Cát Tường thu hút sự chú ý khi so sánh cuộc sống của bản thân với một người bạn ở Mỹ. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô và bạn bằng tuổi nhưng bạn thì giàu có còn cô thì vẫn phải mưu sinh hàng ngày: "Tới giờ, tôi vẫn đi bán từng ly cafe, kiếm 25 nghìn đồng một ly", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Từ chia sẻ này, nơi bán cafe của nữ nghệ sĩ thu hút nhiều sự quan tâm của một số người. Được biết, quán cà phê của Cát Tường thuộc quận Gò Vấp (cũ), Tp.HCM. Đây cũng là nơi nữ nghệ sĩ sinh sống. Quán hoạt động xuyên suốt từ 6h sáng đến 22h, phục vụ nhiều nhóm khách khác nhau.

Nghệ sĩ Cát Tường tự tay bưng cà phê phục vụ khách.

Trái với hình dung về một quán cà phê của nghệ sĩ, không gian nơi đây không đi theo hướng hiện đại hay "check-in sang chảnh" mà giữ nguyên tinh thần giản dị, mộc mạc với bảng hiệu mang hơi hướng hoài cổ.

Bước vào bên trong, toàn bộ không gian được giữ ở trạng thái gần như nguyên bản của một ngôi nhà cũ. Tường xi măng loang màu, trần bê tông thô cùng hệ thống đèn tuýp dài tạo cảm giác như một xưởng cũ được cải tạo lại. Bàn ghế gỗ thấp, kệ sách cũ, radio, tranh ảnh và những vật dụng mang dấu ấn thời gian được bố trí rải rác, tạo nên một tổng thể đậm chất hoài niệm.

Không gian quán cafe của nữ nghệ sĩ.

Quầy pha chế đặt ngay gần cửa ra vào, không tách biệt mà mở hoàn toàn, giúp khách dễ dàng quan sát quá trình chuẩn bị đồ uống. Không gian không quá rộng nhưng được sắp xếp hợp lý với nhiều góc ngồi khác nhau: từ bàn cho nhóm bạn đến khu ghế dài sát tường, phù hợp cho khách muốn ngồi lâu. Cây xanh được điểm xuyết khéo léo, làm dịu đi cảm giác thô ráp của bê tông và mang lại sự cân bằng thị giác.

Sự xuất hiện trực tiếp của Cát Tường tại quán, từ việc đón khách, trò chuyện đến chụp ảnh cùng mọi người cũng là yếu tố khiến nơi này thu hút sự chú ý. Hình ảnh một nghệ sĩ từng quen thuộc trên truyền hình nay tất bật với công việc đời thường tạo nên sự đối lập thú vị, đồng thời mang lại cảm giác gần gũi với công chúng. Theo Cát Tường từng chia sẻ, quán của cô có khá nhiều khách ruột là người ái mộ đến uống. Dịp Tết, có khách còn lì xì nhân viên quán.

Cát Tường là mẹ đơn thân nhiều năm.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Cát Tường cũng trải qua không ít thăng trầm. Năm 2001, cô từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ. Sau khi ly hôn, nữ nghệ sĩ một mình nuôi con gái. Con gái của cô tên Nauy, sinh năm 2002. Cát Tường nhiều lần chia sẻ niềm tự hào khi con gái trưởng thành, sống tự lập và rất hiểu mẹ. Ở tuổi U50, cô vẫn giữ cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc và chăm lo cho con gái.



