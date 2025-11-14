Bà mẹ TP.HCM than: "Sắp đến 20/11, thấy buồn quá, thất bại quá", nhiều người khó hiểu: Sao cứ tự làm khó mình vậy?

Trên một diễn đàn dành cho phụ huynh, câu chia sẻ của một bà mẹ trẻ ở TP.HCM khiến nhiều người bất ngờ: "Sắp 20-11 rồi. Đầu năm giờ chưa tặng cô được cái gì. Mà kinh tế năm nay eo hẹp, tiền học còn cân đo đong đếm nộp trễ hoài. Mà cô thì quá dễ thương với con. Không có thì thương cô, áy náy. Lại trúng đợt nhà đang xoay tiền lo công việc chưa xong. Buồn quá. Thất bại quá mọi người ơi".

Chỉ vì một món quà Ngày Nhà giáo Việt Nam mà người mẹ lại mang cảm giác "tội lỗi". Câu chuyện khiến nhiều người đọc vừa thương, vừa ngạc nhiên: tại sao phụ huynh lại tự đặt lên vai mình một áp lực nặng đến vậy?

Nhưng rất nhanh sau đó, dưới phần bình luận, hàng loạt phụ huynh khác đã lên tiếng trấn an, đồng thời chỉ ra một điều giản dị mà đôi khi người lớn quên mất:

Quà tặng thầy cô chưa bao giờ được định giá bằng tiền.

Tâm sự gây chú ý

Nhiều người cho rằng, nếu cô giáo đã đối xử nhẹ nhàng, chân thành với học sinh, thì hẳn cô cũng hiểu và không bao giờ mong phụ huynh phải "gồng mình" vì mình. Một tấm thiệp học sinh tự vẽ, một quyển sổ vài chục nghìn, thậm chí chỉ là một lời chúc viết tử tế cũng đã đủ để giáo viên cảm thấy được trân trọng.

Một phụ huynh còn kể lại kỷ niệm thời đi học: thầy chủ nhiệm từng dặn cả lớp không được tặng quà, thậm chí còn "dọa hạ hạnh kiểm" nếu ai cố tình mang đến. Lúc ấy chưa hiểu, nhưng lớn lên mới thấy, nhiều thầy cô chỉ cần học trò chăm ngoan, lễ phép đã là món quà đáng giá nhất.

Khi phụ huynh đang chật vật, thầy cô biết được cũng đâu vui. Điều họ mong hơn cả là học sinh khỏe mạnh, học hành tiến bộ và phụ huynh yên tâm chứ không phải một món quà khiến người tặng phải lo lắng cả tháng trời.

Một phụ huynh khác chia sẻ quan điểm thẳng thắn: ai cũng có lúc khó khăn, cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khi bản thân và gia đình còn phải xoay xở từng đồng, thì việc ưu tiên những nhu cầu cấp thiết là hoàn toàn bình thường. Món quà ý nghĩa nhất cho cô giáo chính là việc con bạn chăm học và biết lễ phép.

Việc đem câu chuyện tài chính của gia đình lên mạng xã hội rồi "gán" với chuyện quà cáp đôi khi lại gây hiểu lầm không đáng có. Có người thông cảm, nhưng cũng có người suy diễn rồi đánh giá sai, có cái nhìn phiến diện về nghề giáo. Thầy cô nếu đọc được đôi khi lại chạnh lòng, vì họ chưa bao giờ mong phụ huynh phải gồng mình hay áy náy chỉ vì một món quà ngày lễ.

Ngày 20/11 đang đến rất gần. Nhưng có lẽ, thông điệp mà câu chuyện này gợi ra lại rất nhẹ nhàng: Đừng biến dịp tri ân thành một cuộc đua hay gánh nặng.

Thầy cô không mong quà đắt điều họ cần là sự tôn trọng và thấu hiểu chân thành.

Phụ huynh không cần phải tự trách, tự thấy "thất bại" chỉ cần tử tế và đồng hành cùng giáo viên trong việc nuôi dạy con. Vì sau cùng, món quà bền lâu nhất không nằm trong tay cô giáo vào ngày 20/11, mà nằm ở chính đứa trẻ và sự trưởng thành mà người thầy đã góp phần vun đắp.