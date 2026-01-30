Một người mẹ 4 con đã bị bắt sau khi bị buộc tội bắt cóc các con của mình và đưa chúng đến châu Âu. Cô tuyên bố bản thân bị thuyết phục rằng thế giới sắp đi đến hồi kết.

Những đứa trẻ được tìm thấy tại một trại trẻ mồ côi ở Croatia, và mẹ của chúng là Elleshia Anne Seymour đã bị bắt giữ vì tội ác của mình. Văn phòng Biện lý Quận Salt Lake đã xác nhận với Fox 13 vào ngày 26 tháng 1 rằng người phụ nữ 35 tuổi này bị buộc 4 tội danh cản trở quyền nuôi con và đưa trẻ em ra khỏi tiểu bang, một trọng tội cấp độ ba. Elleshia, đến từ Utah, bị bắt tại Croatia sau hai tháng kể từ khi cô được cho là đã rời khỏi Mỹ cùng các con và một đứa trẻ thứ năm.

Theo cảnh sát, Elleshia đã đưa các con lên chuyến bay đến Amsterdam và sau đó là Croatia vào ngày 29 tháng 11 năm ngoái. Sau khi các quan chức cho cô thời gian để đưa bọn trẻ trở về với chồng cũ thăm nuôi, thời hạn đó đã trôi qua từ lâu. Cô bị giam giữ vào ngày 16 tháng 1 tại thành phố Dubrovnik.

Hình ảnh được thu lại từ camera an ninh

Kendall Seymour, chồng cũ của cô, đã bay đến Croatia để giải cứu ba đứa con chung với Elleshia, cùng với đứa con thứ tư của cô từ một cuộc hôn nhân khác và một đứa trẻ chưa xác định danh tính đi cùng họ. Người cha đã tiết lộ mọi chi tiết trong một chiến dịch GoFundMe đã được xác minh, viết rằng các con của anh đang bị mắc kẹt trong một trại trẻ mồ côi do nhà nước quản lý tại Croatia.

Trong bài đăng ban đầu, anh giải thích rằng vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, vợ cũ của anh đã bay đến châu Âu, bắt cóc cả ba đứa con của anh và đứa con thứ tư của cô ấy. Họ không hề biết có người mất tích cho đến ngày 22 tháng 12. Kendall cho biết thêm rằng cô ta đã làm giả giấy tờ hộ chiếu cho lũ trẻ. Cô để lại một bức thư ghi lại thông điệp kỳ quái rằng cô sẽ đến Ý trước Giáng sinh, kèm theo danh sách việc cần làm đề cập đến việc hủy giấy tờ, tiêu hủy ảnh nhận dạng, vứt điện thoại và mua điện thoại trả trước.

Elleshia đã từng nói về nỗi ám ảnh ngày tận thế trên một tài khoản TikTok bí mật để giải thích thêm về hành vi của mình

Anh cho biết cả gia đình đang ở Croatia để cố gắng đưa lũ trẻ ra khỏi sự quản lý của chính quyền địa phương. Họ phải thuê luật sư Croatia chuyên về bắt cóc trẻ em, tạo và nộp đơn theo Công ước Hague, thuê biên dịch viên được tòa án chấp thuận và kéo dài thời gian lưu trú tại đây.

Những đứa trẻ vẫn đang ở trại mồ côi tại Croatia

Kendall cho biết họ cần đưa bọn trẻ ra khỏi nơi quản lý của chính phủ, nâng mục tiêu gây quỹ lên 100,000 USD (khoảng 2.54 tỷ đồng). Hiện anh đã quyên góp được hơn 36,600 USD (khoảng 930 triệu đồng). Anh giải thích thêm rằng mặc dù mục tiêu ban đầu đã đạt được, nhưng số tiền này sẽ bị tiêu tốn chỉ cho các chuyến bay đi và về.

Anh chia sẻ thêm rằng còn có một đứa trẻ Mỹ thứ năm trong trại trẻ này. Các con của anh đã đi du lịch cùng cậu bé đó và mẹ của cậu bé. Tình cảnh của đứa trẻ thứ năm thậm chí còn khó khăn hơn trạng thái của các con anh. Anh đã kêu gọi sự giúp đỡ cho đứa trẻ không tên này vì tình huống của cậu bé cần nhiều hỗ trợ pháp lý và chiến lược hơn.