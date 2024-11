Bà mẹ ở Hà Nội chi 42 triệu tiền học hàng tháng cho con, nhìn tổng thu nhập, nhiều người hốt hoảng: Quá mạo hiểm!

Chuyện chọn trường cho con là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" bởi câu trả lời không hề có mẫu số chung.

Người cho rằng nên cho con học trường công để có tính cạnh tranh hơn, tiết kiệm chi phí hơn, muốn con giỏi tiếng Anh thì học thêm trung tâm. Người thì dù "nhịn ăn" cũng nhất quyết cho con học trường tư, vì họ quan trọng việc con được học môi trường hiện đại, cân bằng việc học kiến thức và các bộ môn khác, được cập nhật các phương pháp dạy mới để các con hứng thú trong việc tiếp cận bài học. Ai cũng có lý lẽ và lựa chọn của riêng mình. Tuy nhiên, dù học ở môi trường nào thì một trong những yếu tố quan trọng mà phụ huynh nào cũng cần cân nhắc chính là chi phí.

Đặc biệt, khi chọn trường tư cho con, bố mẹ cần cân nhắc, chuẩn bị kinh phí dài hơi vì vấn đề học phí khá cao và tăng hàng năm. Đồng thời, cần chú ý đến việc nếu ngắt quãng ít nhiều con sẽ gặp khó khăn khi hòa nhập ở môi trường công lập.

Đó là lý do khi một bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ bảng chi phí học tập cho con mới đây, nhiều phụ huynh đã vào "can ngăn", lo lắng giùm chị bởi mức chi của chị quá cao so với thu nhập gia đình.

Được biết, tổng thu nhập hàng tháng của 2 vợ chồng chị là 90 triệu nhưng không có tài sản gì, tháng nào cũng phải rút thẻ tín dụng chi tiêu.

Ngoài tiền thuê nhà 15 triệu/tháng, tiền ăn uống 15 triệu/tháng, tiền thuê giúp việc 7 triệu/tháng, tiền cho bố mẹ chồng, tiền thuốc men, ma chay hiếu hỉ thì khoản "nặng" nhất chính là tiền học cho ba con lên đến 42 triệu đồng. 2 bé lớn học cấp 1, bé nhỏ 2 tuổi, đều học trường tư, hệ song ngữ.

Số tiền chi hàng tháng của gia đình được bà mẹ chia sẻ

Chị cho biết tháng nào nhà mình cũng phải dùng thêm tiền từ thẻ tín dụng khoảng 20-30 triệu đồng, riêng Tết tiêu nhiều thì 50-70 triệu đồng. Hiện vợ chồng chị đã nợ tín dụng và vay ngoài khoảng hơn 200 triệu, làm đến đâu tiêu đến đó rồi trả nợ nên rất mệt mỏi.

Đầu tư cho con đến đâu là đủ?

Có câu: Đầu tư cho giáo dục không bao giờ lỗ. Đầu tư cho con cái cũng là đầu tư cho tương lai của con và tương lai của mình. Đó là lý do nhiều cha mẹ có thể rất vất vả, rất khó khăn nhưng vẫn chịu đựng được. Nhưng, nhiều người cho rằng, dù cố gắng đến đâu thì cũng nên cân nhắc trong khoảng chi mà gia đình có thể cân đối được. Chẳng hạn, nếu bạn làm lương 30 triệu, con học hết 15 - 17 triệu, nhưng khoản còn lại vẫn đủ cho gia đình vun vén chi tiêu thì mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Đây là lựa chọn của mỗi gia đình.

Tuy nhiên, trường hợp bà mẹ nói trên thì việc chi tiêu đã lâm vào cảnh "vung tay quá trán|. Hoặc là chị phải tăng thêm thu nhập, hoặc cắt giảm bớt các khoản khác nếu được để đầu tư cho việc học của con.

Đầu tư cho giáo dục là tốt nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh. Ảnh minh họa

Còn nếu các khoản khác đã cố định, không thể gia giảm thêm thì phương án còn lại là giảm bớt tiền học, bởi nợ chồng nợ, nhất là lãi suất thẻ tín dụng quá cao sẽ đến một ngày hai vợ chồng không thể kham nổi. Chưa kể con càng lớn, tiền học càng tăng. Học trường song ngữ Có thể cho hai con lớn chuyển sang trường công, hoặc trường tư có học phí rẻ hơn để bớt chi phí.

Nói về việc cho con học trường tư, bà mẹ cho rằng, 2 vợ chồng gần như không có thời gian chăm con cái, 22 - 23h mới xong việc, nên cố gắng cho con học tư. Ban đầu 1 bé, 2 bé thì đỡ mà giờ 3 bé rồi kinh tế khó khăn, thực sự không biết cắt giảm khoản nào vì thấy khoản nào cũng cần thiết.

Một số phụ huynh cho rằng, đầu tư cho giáo dục là tốt nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh. Nếu xét thấy điều kiện kinh tế vẫn lo được cho con tới cùng, chấp nhận không có nhiều tiền tích lũy, bớt xén chi tiêu chỉ để con được học ở môi trường tiên tiến... thì đó là lựa chọn đáng được tôn trọng của người làm cha mẹ.

Còn nếu gánh nặng chi phí hàng tháng khiến không khí gia đình u ám, cha mẹ con cái mâu thuẫn thì nên suy xét lại. Nếu con học trường công nhưng biết cách kết nối với thầy cô, bạn bè, luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường thì kỹ năng xã hội của con không kém bất cứ bạn nào học ở trường tư cả.