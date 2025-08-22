Bà mẹ nuôi 4 con ăn học, nhận ra: 3 đồ dùng học tập không cần sắm vào đầu năm học mới, tiết kiệm được đáng kể ngân sách

Đầu năm học mới luôn là thời điểm các bậc phụ huynh bận rộn chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cho con. Không ít gia đình coi việc mua sắm đầy đủ, thậm chí dư thừa các loại dụng cụ như một cách thể hiện sự quan tâm.

Thế nhưng, chị Lưu (Quảng Châu, Trung Quốc) nuôi cùng lúc 4 con ăn học, đã có góc nhìn khác. Chị thẳng thắn thừa nhận rằng: “Có những món đồ dùng học tập mua về chỉ để… bỏ xó”.

Sau nhiều năm trực tiếp lo cho con từ tiểu học lên trung học, người mẹ này đã rút ra 3 đồ dùng học tập nếu không mua vào đầu năm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc học. Thậm chí, việc này còn giúp tiết kiệm một khoản đáng kể.

1. Hộp bút cầu kỳ

Năm học nào cũng vậy, các cửa hàng văn phòng phẩm đều bày bán những mẫu hộp bút đủ màu sắc, nhiều tầng, có cả nút bấm mở tự động hay phát nhạc. Không ít trẻ nhỏ mê mẩn, đòi cha mẹ mua bằng được.

“Lúc đầu tôi cũng chiều các con. Nhưng sau một thời gian quan sát, tôi thấy những hộp bút này thường khá nặng và có kích thước lớn. Vì thế nó chiếm diện tích trong cặp sách của các con. Cuối cùng, tôi buộc mua lại cho tụi nhỏ những hộp bút nhựa nhỏ gọn, đơn giản hơn” chị Lưu kể.

Theo chị, một chiếc hộp bút bền bỉ, vừa vặn, không quá to là đủ. Giá thành rẻ hơn rất nhiều, lại có thể dùng suốt cả năm học. “Mua đồ cầu kỳ không khác gì mất tiền gấp đôi, vừa phí tiền vừa không thực tế”, chị nhấn mạnh.

2. Bộ thước kẻ, compa, eke mua theo set lớn

Đây cũng là món mà nhiều phụ huynh nghĩ “nên có đủ” cho con. Nhưng thực tế, không phải đứa trẻ nào cũng cần dùng hết.

Chị Lưu cho biết: “Tôi từng mua một bộ hơn 10 món cho con trai, cuối cùng nó chỉ dùng thước thẳng và eke. Các món khác nằm trong hộp, đến cuối năm vẫn còn mới nguyên.”

Theo kinh nghiệm của chị, chỉ nên mua những thứ thực sự cần thiết theo yêu cầu của thầy cô. Thay vì mua bộ lớn, phụ huynh có thể chọn lẻ vài món quan trọng, vừa tiết kiệm tiền, vừa tránh lỉnh kỉnh trong cặp sách của trẻ.

3. Sách tham khảo không thuộc yêu cầu của thầy cô

Ngay đầu năm học mới phụ huynh thường mua sẵn cả chồng sách tham khảo, đề cương, vở bài tập. Tuy nhiên, không phải cuốn nào cũng hữu ích. Nhiều cuốn học sinh chỉ mở vài lần rồi bỏ dở.

Theo chị Lưu, phụ huynh nên trao đổi với giáo viên hoặc chờ con học đến giai đoạn cần thiết mới mua. “Thay vì mua tràn lan, hãy tập trung vào vài cuốn chất lượng, phù hợp với chương trình học” chị nhấn mạnh.

Nuôi một đứa con đi học đã tốn kém, nuôi 4 đứa như chị Lưu lại càng áp lực. Chi phí cho học phí, đồ dùng học tập, đồng phục, hoạt động ngoại khóa vốn đã nhiều, nếu không tính toán kỹ lưỡng, ngân sách gia đình dễ rơi vào tình trạng thiếu hụt.

“Người ta thường nghĩ vài chục NDT cho hộp bút hay bộ thước thì có đáng gì. Nhưng cộng lại cả năm, nhân với 4 đứa con, số tiền không hề nhỏ. Tôi học được rằng, đồ dùng học tập không phải cứ nhiều là tốt. Quan trọng là mua đúng, dùng đủ và biết tiết kiệm. Các con cần nhất là sự đồng hành của cha mẹ, thời gian học tập chất lượng, chứ không phải thật nhiều đồ dùng lạ mắt”, chị chia sẻ.

Sau khi bài viết của chị Lưu được đăng tải trên nền tảng Toutiao, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự đồng đổng cảm. Không ít người thừa nhận bản thân từng “mắc bẫy” tiêu dùng, mua sắm quá tay chỉ vì sợ con thiếu thốn. Nhưng thực tế, trẻ em cần sự đồng hành, chỉ dẫn nhiều hơn là những món đồ cầu kỳ.

(Theo Touiao)