Ngày 15 tháng 9 năm 2022, người phụ nữ ngoài 40 tuổi tên A đã bị bắt giữ tại Sở cảnh sát Jungbu, Ulsan, Hàn Quốc với cáo buộc liên quan đến "vụ án hai thi thể trẻ em trong vali" ở New Zealand, đang rời khỏi trụ sở để được bàn giao cho Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul. A bị tình nghi sát hại hai con ruột (7 và 10 tuổi) tại Auckland, New Zealand vào năm 2018.

Người mẹ gốc Hàn bị buộc tội sát hại hai con nhỏ ở New Zealand 7 năm trước và giấu xác trong vali du lịch rồi vứt bỏ trong kho.

Theo hãng thông tấn AFP và các phương tiện truyền thông nước ngoài khác vào ngày 26/11 (giờ địa phương), Tòa án Tối cao Auckland, New Zealand, đã tuyên án chung thân đối với bà Lee (44 tuổi), gốc Hàn, về tội giết người, bao gồm mức án tù tối thiểu không được ân xá là 17 năm.

Thẩm phán Geoffrey Venning của Tòa án Tối cao nhận định bà Lee đã phạm tội do không chịu nổi gánh nặng nuôi con sau khi chồng qua đời.

Trong phán quyết, Thẩm phán Venning giải thích rằng bà Lee “đã sát hại những đứa trẻ dễ bị tổn thương (về thể chất và tinh thần)” và “(bị cáo) đã phụ thuộc rất nhiều vào chồng trong suốt cuộc hôn nhân và không thể đối phó khi chồng bị bệnh nặng.”

A khi bị bắt giữ

Thẩm phán nói thêm về động cơ gây án: “Cô ấy không thể chịu đựng được việc giữ những đứa trẻ bên mình, những đứa trẻ liên tục nhắc nhở cô ấy về cuộc sống hạnh phúc đã bị cướp đi một cách tàn khốc.”

Bà Lee, đứng giữa nhân viên bảo vệ tòa án và thông dịch viên trong phiên tòa hôm đó, được cho là không có phản ứng đặc biệt nào khi thẩm phán tuyên án.

Trong quá trình xét xử, bà Lee thừa nhận đã cho các con uống thuốc chống trầm cảm vào thời điểm gây án năm 2018. Tuy nhiên, bà một mực khẳng định “bị trầm cảm do sốc sau khi chồng chết vì ung thư vào năm 2017” và “không phạm tội giết người vì bị tâm thần và ở trong tình trạng giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án.” Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã bác bỏ lập luận này.

Tội ác của bà Lee đã được đưa ra ánh sáng một cách tình cờ vào năm 2022. Khoảng tháng 6 đến tháng 7 năm 2018, bà đã sát hại con gái 9 tuổi và con trai 6 tuổi ở Auckland, New Zealand, bằng cách cho các con uống nước trái cây có pha thuốc chống trầm cảm, sau đó giấu xác vào vali du lịch, vứt bỏ trong kho và trốn sang Hàn Quốc.

Tội ác bị chôn vùi gần 4 năm nhưng đã bị bại lộ khi bà Lee, người đã trốn sang Hàn Quốc, không trả được tiền thuê kho do khó khăn kinh tế.

Phía quản lý kho đã đem bán đấu giá trực tuyến các vật dụng được lưu trữ, và vào tháng 8 năm 2022, người dân địa phương mua được chiếc vali đã phát hiện ra thi thể của những đứa trẻ bên trong và báo cảnh sát.

Bà Lee, người sinh ra ở Hàn Quốc nhưng đã nhập quốc tịch New Zealand, đã trốn sang Hàn Quốc sau khi gây án, đổi tên và sống ẩn dật, nhưng cuối cùng đã bị bắt tại Ulsan vào tháng 9 năm 2022 và bị dẫn độ về New Zealand.