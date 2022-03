Trong cuộc sống hiện nay, nhiều cặp đôi sau khi kết hôn đã chọn cách không sinh con hoặc chỉ sinh duy nhất một đứa con. Có rất nhiều lý do khiến họ ngại việc sinh con, phần lớn có liên quan tới yếu tố kinh tế. Vậy nên khi thấy có một người mẹ dành cả thanh xuân để sinh con, 10 năm sinh 6 đứa trẻ, thực sự khiến cho người ta phải ngưỡng mộ.

Người phụ nữ mạnh mẽ này tên là Gu Shiwei, một bà mẹ toàn thời gian, 39 tuổi, sống ở Đạm Thủy, thành phố Tân Bắc, Đài Loan.

Bà mẹ 10 năm đẻ 6 đứa con liên tiếp.

Việc sinh quá nhiều con và liên tiếp khiến cho người mẹ này gặp không ít phiền phức. Thậm chí mẹ chồng còn công khai nói với con dâu: "Mẹ van con, đừng đẻ con nữa". Lý do là mẹ chồng sợ 2 vợ chồng cô không đủ sức gánh vác việc nuôi dạy con cái, dẫn tới nợ nần.

Gia đình tuy đông con nhưng tất cả những đứa trẻ đều được giáo dục rất tốt

Hiện tại, 5 người con dưới sự dạy dỗ của Gu Shiwei đều rất tự lập và giỏi giang. Ngay cả mẹ chồng từng phản đối việc sinh con của cô cũng phải thừa nhận điều đó.

Mẹ chồng nói: "Tất cả những đứa trẻ này đều do con dâu tôi dạy dỗ, ăn học rất đàng hoàng".

Cô con gái lớn Hope Hsu (10 tuổi), không chỉ biết chơi piano mà còn giành được nhiều giải thưởng.

Cô con gái thứ 2, Ellie Hsu (8 tuổi), tuy còn nhỏ nhưng rất thích phụ mẹ làm việc nhà, cũng học piano từ nhỏ, thường tập đàn cùng với chị mình.

Đứa con thứ 3 không may qua đời sớm, nhưng đối với các thành viên trong gia đình, đứa trẻ này luôn sống trong lòng mọi người nên Gu Shiwei luôn nói mình có 6 người con.

Đứa bé thứ 4 tên Mila Hsu (5 tuổi) rất đam mê nghệ thuật, từ nhỏ đã rất thích múa.

Bé trai duy nhất trong gia đình, Luke Hsu (4 tuổi) rất được cha mẹ cưng chiều, tính tình hòa đồng, dễ thương, rất được lòng ông bà nội.

Đứa trẻ thứ 6 vừa mới chào đời vào tháng 1/2021, tên là Timo Hsu, ra đời bằng phương pháp sinh tại nhà. Để tiết kiệm chi phí nằm viện, Gu Shiwei quyết định sinh con tại nhà với sự trợ giúp của một nữ hộ sinh.

Gu Shiwei chọn cách sinh con tại nhà để tiết kiệm chi phí.

Đẻ nhiều con nhưng người mẹ vẫn có thời gian dành cho bản thân

Việc sinh nhiều con liên tục như vậy chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của người mẹ. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của nhiều người, Gu Shiwei không chỉ chăm sóc con cái giỏi mà còn nấu ăn rất ngon. Ngoài ra, toán và tiếng anh của cô cũng rất thành thạo. Cô vừa có thể nấu ăn vừa giúp con làm bài tập.

Trong quá trình dạy dỗ con cái, Gu Shiwei không bao giờ chiều chuộng con mình. Cô cũng không lo lắng về việc con mình bị thương hay làm trái ý mình, thậm chí cô còn khuyến khích chúng hãy làm những việc bản thân muốn.

Đặc biệt, tất cả những đứa con của cô đều bắt đầu làm việc nhà từ lúc 4 tuổi. Cô sẽ đưa ra các phần thưởng để khuyến khích chúng chủ động làm. Khi trẻ kiếm được tiền từ công việc nhà, cô sẽ đưa bọn trẻ đi mua sắm và dạy chúng phân biệt được giữa mong muốn và nhu cầu cần thiết.

Ngoài ra, trong cuộc sống hàng ngày, Gu Shiwei rất chú trọng đến lễ nghĩa, dạy con cái biết yêu thương và biết ơn, chẳng hạn như ôm bố mỗi khi đi làm về, tặng quà cho nhau khi có tiền tiêu vặt.

Thỉnh thoảng Gu Shiwei sẽ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh một mình.

Về phần bản thân, Gu Shiwei không bao giờ đối xử tệ bạc với mình, bất cứ khi nào có thời gian, cô đều đi chơi với những người bạn của mình. Cô thường đi uống cà phê, mua sắm và tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cho bản thân.

Sự thấu hiểu, đồng hành từ người chồng

Sở dĩ gia đình hòa thuận, hạnh phúc như vậy là nhờ vào sự thấu hiểu và ủng hộ từ người chồng. Dù bố mẹ chồng phản đối nhưng bố của những đứa trẻ không bao giờ phàn nàn. Thay vào đó, anh luôn ủng hộ và bảo vệ vợ con.

Gia đình đông con nhưng rất hạnh phúc.

Gu Shiwei lớn lên trong một gia đình không mấy hạnh phúc, vì thế cô khao khát mái ấm của một gia đình thực sự. Người chồng hiểu được hoàn cảnh của vợ nên càng thương cô nhiều hơn. Sau khi kết hôn, 2 người càng thêm đồng cảm, hỗ trợ lẫn nhau.

Người chồng không chỉ kiếm tiền nuôi gia đình mà còn giúp đỡ vợ trong việc chăm sóc con cái. 6 đứa con, từ khi người vợ mang thai đến lúc sinh con ra, người chồng luôn bên cạnh và quan tâm tới vợ mình.

Dù đã kết hôn được 10 năm nhưng 2 vợ chồng vẫn đối xử với nhau rất tốt, tình cảm mặn nồng khiến mọi người phải ghen tị.

Lý do đằng sau việc Gu Shiwei thích có nhiều con

Đối với Gu Shiwei, nguyên nhân khiến cô thích có nhiều con có thể là do tuổi thơ bất hạnh và thiếu thốn tình cảm gia đình. Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim, cô luôn mong được bù đắp cho bản thân. Cô dành cho con mình tình yêu vô bờ bến, cho chúng một gia đình hạnh phúc.

Mặc dù mẹ chồng thường phản đối việc cô có thêm con, nhưng họ vẫn yêu thương con dâu. Khi Gu Shiwei sinh đứa con thứ 3 chưa đầy 40 ngày, đứa trẻ không may qua đời. Đó là một cú sốc đối với cô, nhưng sau đó mẹ chồng lập tức an ủi và nói rằng "đó không phải là lỗi của con". Đặc biệt là mẹ chồng, người đã ôm cô vào lòng để an ủi.

Hiện tại đứa con thứ 6 của Gu Shiwei đã hơn 1 tuổi và 2 vợ chồng có kế hoạch sinh thêm 1 cặp nữa. Đối với Gu Shiwei, dù có áp lực về tài chính nhưng niềm hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên gia đình không gì có thể thay thế bằng tiền bạc.

