Ba mẹ con được giải cứu trong căn nhà cháy dữ dội

Nguyễn Hưởng |

Ba mẹ con bị mắc kẹt trong ngôi nhà bị cháy dữ dội ở Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiếp cận, đồng thời giải cứu các nạn nhân.

Ngày 16-9, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Đông, TP Hà Nội vào tối 15-9.

Giải cứu Ba mẹ con trong vụ cháy nhà Hà Nội kinh hoàng đêm 15 - 9 - Ảnh 1.

Ngôi nhà dân bị cháy. Ảnh: C.A.

Theo đó, khoảng 22 giờ 12 phút ngày 15-9, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo vụ cháy xảy ra trên đường Nguyễn Viết Xuân. Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy và 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khi tiếp cận hiện trường, đám cháy xảy ra tại khu vực mặt trước tầng một của ngôi nhà 4 tầng (diện tích ngôi nhà khoảng 40 m2, hình ống, mặt tiền nhỏ hẹp) với rất nhiều khói, khí độc bao trùm tầng 1 và lan lên các tầng, các gian phòng theo cầu thang bộ và có người mắc kẹt trong đám cháy. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, đồng thời tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân.

Giải cứu Ba mẹ con trong vụ cháy nhà Hà Nội kinh hoàng đêm 15 - 9 - Ảnh 2.

Lực lượng cảnh sát giải cứu các nạn nhân khỏi đám cháy. Ảnh: C.A.

‎Đến 22 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, đồng thời cứu được 3 người bị mắc kẹt tại tầng 2 của ngôi nhà.

Nạn nhân gồm 1 phụ nữ và 2 con nhỏ (sinh năm 2019 và 2022) đã được đưa xuống khu vực an toàn; sau đó bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Hiện sức khỏe của 3 người đã ổn định.

