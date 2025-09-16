Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 16-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 12,5-13,5 độ vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông.



Vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông dự báo mạnh lên áp thấp nhiệt đới

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp gây gió mạnh ở khu vực giữa Biển Đông

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tàu thuyền hoạt động trong khu vực cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã xuất hiện 7 cơn bão. Một trong những cơn bão gây ảnh hưởng nặng nề là bão số 5 (Kajiki) đổ bộ Thanh Hóa - Hà Tĩnh hồi cuối tháng 8 vừa qua, gây hậu quả nghiêm trọng: 9 người chết và mất tích, 77 người bị thương; hơn 38.600 ngôi nhà bị tốc mái, 510 nhà bị sập, tổng thiệt hại kinh tế ước khoảng 2.900 tỉ đồng.