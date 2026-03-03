Bà Lê Thị Thủy giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chiều 3/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ các chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

Tiếp đó, đại diện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định bà Lê Thị Thủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy. (Ảnh: VGP)

Bà Lê Thị Thủy sinh năm 1964, quê quán tỉnh Nghệ An. Bà có trình độ Thạc sĩ Luật học, Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Lê Thị Thủy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa IX, XIV.

Có thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An , bà Lê Thị Thủy từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Sau đó, bà lần lượt giữ các cương vị: Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Ngày 3/2/2025, Bộ Chính trị chỉ định bà Lê Thị Thủy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.