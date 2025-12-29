Sáng 29-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có 360 đại biểu đại diện cho gần 1 triệu đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Bà Lê Ngọc Ánh tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, đã thông tin kết quả phiên làm việc thứ Nhất. Theo đó, tại phiên làm việc này đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 49 người. Bà Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đại biểu và 5 đại biểu dự khuyết.

Theo báo cáo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa tại đại hội, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa đã thể hiện rõ vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được coi trọng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Các phong trào hành động cách mạng phát triển sâu rộng, thiết thực, lan tỏa trong cộng đồng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh triển khai 42.816 công trình, phần việc thanh niên, thu hút hơn 3,6 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia, với tổng nguồn lực ước tính trên 59,3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Các hoạt động tình nguyện được triển khai rộng khắp, đa dạng, linh hoạt, để lại dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng. Tính từ năm 2022 đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã trao 60.000 suất quà, vận động 26.000 lượt đoàn viên thanh niên hiến 17.000 đơn vị máu; khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 20.000 người dân; huy động nguồn lực an sinh xã hội trên 40 tỉ đồng; thành lập 448 đội hình thanh niên tình nguyện với 8.560 lượt tham gia, hỗ trợ gần 20.000 lượt người...

Nhiệm kỳ 2025-2030, với tinh thần "Khát vọng - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển", đại hội đặt mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Thanh Hóa có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tri thức, khát vọng, kỹ năng số và năng lực hội nhập quốc tế; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tiên phong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của thanh niên góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thanh Hóa đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước.