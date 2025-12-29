Chiều 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của ngành Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. (Ảnh: Mạnh Quân)

Trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2025, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng nêu rõ điểm nhấn nổi bật là việc triển khai thực hiện việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thông suốt; tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp; vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp…

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ kịp thời xây dựng, hoàn thiện chế độ chính sách khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế bảo đảm nhân văn, phù hợp, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương.

" Công tác tiền lương và bảo hiểm xã hội luôn bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách và mặt bằng giá cả để kịp thời nghiên cứu, điều chỉnh mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng bảo đảm đời sống người hưởng lương, tạo động lực làm việc, giữ ổn định xã hội và thị trường lao động ", ông Vũ Chiến Thắng nêu rõ.

Bên cạnh đó, toàn ngành Nội vụ cũng thắng thắn nhìn nhận vẫn còn tồn tại, hạn chế. Cụ thể là việc tham mưu thể chế hóa chủ trương của Đảng về quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực được giao có lúc chưa kịp thời, đầy đủ, có mặt chưa đồng bộ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ việc tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp một số địa phương còn lúng túng trong tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở một số địa phương sau sáp nhập vẫn còn gặp khó khăn. Việc giải quyết thủ tục hành chính của một số địa phương chưa đồng bộ.

Theo ông Vũ Chiến Thắng, thực trạng này do một số nguyên nhân, trong đó cần thay đổi tư duy từ quản lý sang quản trị quốc gia hiệu quả nên có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.

Số lượng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy lớn, nhiều tài sản công cần xử lý nên cần có nguồn lực, thời gian để triển khai thận trọng, chắc chắn.

" Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động xác định rõ trách nhiệm trước yêu cầu của cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, còn có tâm lý ngại khó, ngại thay đổi, dẫn đến chần chừ, chờ đợi, sợ trách nhiệm ", lãnh đạo Bộ Nội vụ nói.

Năm 2026, Bộ Nội vụ xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt ra yêu cầu cao trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước.

Với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", toàn ngành tập trung khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần thi đua, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch công tác năm 2026.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ông Vũ Chiến Thắng nhấn mạnh: " Tham mưu cho cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tiếp tục thực hiện các giải pháp mở rộng độ bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ".

Ngành Nội vụ tập trung tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới. Đây được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, có ý nghĩa định hướng cho toàn bộ hoạt động của ngành.

Ngành tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm giải trình; nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, phục vụ triển khai cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho chính quyền địa phương kiến tạo.

Bên cạnh đó, ngành Nội vụ quyết liệt đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 theo hướng gắn với vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù công việc của từng địa phương, bảo đảm công bằng, phù hợp.

Ngành cũng tập trung xây dựng cơ chế, chính sách đột phá đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác đánh giá theo tiêu chí kết quả thực hiện nhiệm vụ, tạo động lực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, chủ động tham mưu, chuẩn bị toàn diện các công việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.