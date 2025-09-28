Bà lão U80 của gia tộc kín tiếng gắn với loạt BĐS xa xỉ bậc nhất TP HCM hé mở kế hoạch mới ngay trong các khu đô thị đắt đỏ

Mới đây, bà Nguyễn Thị Sơn – người sáng lập Sơn Kim Group đã chia sẻ trên trang cá nhân câu chuyện về định hướng giáo dục trong các dự án bất động sản của tập đoàn.

Theo bà Sơn, con trai bà là doanh nhân Nguyễn Hoàng Tuấn – Chủ tịch Sơn Kim Group cho biết: "Các dự án khu đô thị mới của Sơn Kim Land tại phường An Khánh và phường Long Bình (TP.HCM) đều dành quỹ đất xây trường để phục vụ cư dân".

Là một nhà giáo từng gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục, bà bày tỏ sự hứng thú trước định hướng này.

Bà Sơn cho rằng tập đoàn có sẵn nền tảng thực tiễn trong trong ngành Kiến trúc, Xây dựng, Thương mại, Bán lẻ; còn bà có mối quan hệ mật thiết với nhiều giảng viên, nhà khoa học trường Luật, Tài chính Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ công. "Nếu mở Đại học Sơn Kim University với các ngành đang hot này thì tuyệt vời", người sáng lập Sơn Kim kỳ vọng.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi với giới chuyên gia, bà hiểu thêm các thông tin quy hoạch lại các trường đại học sau khi sáp nhập các tỉnh thành. Cùng với đó, Luật Giáo dục cũng đang có nhiều thay đổi, cần thêm thời gian.

Trong dòng trạng thái của mình, bà Sơn kể lại lời con trai: "Để chúng con tập trung phát triển hệ thống trường Trung – Tiểu học quốc tế Duy Tân tại phường An Khánh, Duy Tân tại phường Long Bình (The 9 Stellars), kết nối cùng Trường THCS, THPT Duy Tân ở phường Hòa Hưng, quận 10 – nơi đã có thương hiệu hơn 20 năm. Phục vụ tốt cho con em cư dân là chính".

Bà Sơn chia sẻ, giấc mơ về một "Sơn Kim University" có lẽ sẽ phải gác lại. Nhưng bà vẫn vui vì hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT Duy Tân sẽ được mở rộng mạnh mẽ, gắn liền với các khu đô thị mới của Sơn Kim Land.

Bà Nguyễn Thị Sơn cùng gia đình con trai Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ tịch Sơn Kim Group.



Sơn Kim là một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, với lịch sử hơn 70 năm phát triển qua 3 thế hệ. Người đứng sau thành công của tập đoàn là bà Nguyễn Thị Sơn – Nhà sáng lập Sơn Kim Group, thường được nhắc đến như một "nữ cường nhân" của giới kinh doanh Việt.

Sơn Kim Group tạo dấu ấn ở nhiều lĩnh vực như bất động sản, thời trang, bán lẻ, với định vị rõ ràng ở phân khúc cao cấp. Riêng ở mảng địa ốc, Sơn Kim Land lựa chọn con đường khác biệt: phát triển dòng sản phẩm "bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn" (luxury boutique), chủ yếu tại TP.HCM.

Đến nay, tập đoàn đã triển khai nhiều dự án nổi bật như The 9 Stellars, The Metropole Thủ Thiêm, The Nassim, Gateway Thảo Điền, Serenity Sky Villas (45 căn hộ biệt lập giữa trung tâm thành phố.) Trong đó, The Metropole Thủ Thiêm gây chú ý khi căn hộ tại phân khu The OpusK Residence có giá dao động từ 30 – 100 tỷ đồng, tùy diện tích và số phòng ngủ.

Dự án The 9 Stellars do Sơn Kim Land phát triển tại phường Long Bình, TPHCM.

Chia sẻ trên của Chủ tịch HĐQT Sơn Kim Group gây chú ý khi có kế hoạch phát triển hệ thống trường Trung – Tiểu học quốc tế Duy Tân tại dự án The 9 Stellars – khu đô thị quy mô lớn do Sơn Kim Land phát triển tại phường Long Bình, TPHCM.

The 9 Stellars được định vị là một khu phức hợp cao cấp, bao gồm căn hộ chung cư, shophouse và biệt thự. Tọa lạc ngay gần metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên và sát Bến xe Miền Đông mới với quy mô lên đến 16,5 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Hiện, căn hộ tại The 9 Stellars có giá khoảng 80 triệu đồng/m2; còn biệt thự dao động 140 – 165 triệu đồng/m2, tương ứng khoảng 23 - 50 tỷ đồng tùy thuộc vào diện tích.

Song song với bất động sản, giáo dục ngày càng được Sơn Kim chú trọng như một "cánh tay nối dài" trong hệ sinh thái.

Từ năm 2005, bà Sơn đã đứng ra thành lập CTCP Đầu tư phát triển giáo dục Đông Nam Á (Seaedi Corp), và thông qua doanh nghiệp này đầu tư vào trường Duy Tân năm 2007. Hiện bà là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THCS, THPT Duy Tân tại TP.HCM.

Không chỉ dừng lại ở Việt Nam, Seaedi Corp còn mở rộng ra thị trường quốc tế. Năm 2010, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào tiểu bang Delaware (Mỹ), và đến 2017 tiếp tục đầu tư vào trường Boston của bang Massachusetts, tập trung hỗ trợ sinh viên du học Mỹ về kinh doanh xuất nhập khẩu và nhà ở.

Boston chính là ngôi trường mà hai cháu nội của bà Sơn là Nguyễn Hoàng Việt và Nguyễn Khánh Linh du học với mức học phí khoảng 78.000 USD/năm.

Câu chuyện trên của bà Nguyễn Thị Sơn cho thấy một xu hướng đang rõ nét trên thị trường bất động sản: chủ đầu tư không chỉ xây dựng dự án nhà ở, mà còn chú trọng phát triển hạ tầng xã hội, trong đó có hệ thống trường học. Đây vừa là cách gia tăng giá trị dự án, vừa góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân bền vững.

Nhiều tập đoàn phát triển bất động sản lớn hiện nay như Vingroup, Ecopark, Nam Cường… cũng chú trọng mô hình "đại đô thị khép kín" với hệ thống trường học đồng bộ.