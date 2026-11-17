Đây không phải phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay tốn kém.

Ở tuổi 83, bà lão vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, giọng nói sang sảng. Nhiều người nhận xét bà trông chỉ như ngoài 60 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn sức khỏe và vẻ ngoài trẻ trung, cụ bà tiết lộ một thói quen đã duy trì suốt 20 năm: mỗi ngày chải đầu khoảng 200 lần.

Theo chia sẻ của bà lão sống ở Trịnh Châu (Trung Quốc) này, bà không sử dụng lược nhựa mà ưu tiên các loại lược làm từ chất liệu khác. Mỗi lần chải, bà đưa lược từ chân tóc đến ngọn tóc, thực hiện nhẹ nhàng và đều đặn. Bà cho biết quá trình này khiến bản thân cảm thấy thư giãn.

Đây không phải phương pháp làm đẹp cầu kỳ hay tốn kém. Chỉ với một chiếc lược và vài phút mỗi ngày, cụ bà đã biến việc chải tóc thành thói quen không thể thiếu trong sinh hoạt.

Chải đầu 200 lần mỗi ngày có thực sự giúp trẻ lâu?

Chải tóc đúng cách có thể giúp gỡ rối, phân bố lượng dầu tự nhiên từ da đầu dọc theo thân tóc và khiến mái tóc trông gọn gàng hơn. Những động tác nhẹ nhàng trên da đầu cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu, giúp một số người thư giãn sau ngày dài làm việc.

Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy chải đầu 200 lần mỗi ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa, kéo dài tuổi thọ hoặc khiến một người trẻ hơn so với tuổi thật.

Việc sử dụng lược không phải bằng nhựa cũng không đồng nghĩa với hiệu quả chăm sóc sức khỏe vượt trội. Một số chất liệu có thể hạn chế hiện tượng tích điện tĩnh, nhưng điều quan trọng hơn là chọn loại lược phù hợp với tóc, tránh răng lược quá sắc hoặc cứng gây tổn thương da đầu.

Đặc biệt, không nên chải quá mạnh hoặc cố định số lần chải bằng mọi giá. Tóc yếu, dễ gãy rụng hoặc da đầu nhạy cảm có thể bị tổn thương nếu tác động quá nhiều.

Bí quyết sống khỏe ở tuổi 83 không chỉ nằm ở chiếc lược

Trên thực tế, sức khỏe và tuổi thọ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như di truyền, chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ, bệnh nền và môi trường sống.

Một người cao tuổi duy trì được thể trạng tốt thường cần kết hợp nhiều thói quen lành mạnh: ăn uống cân đối, vận động phù hợp với khả năng, ngủ đủ giấc, duy trì các mối quan hệ xã hội và khám sức khỏe định kỳ.

Tinh thần lạc quan cũng có ý nghĩa quan trọng đối với chất lượng cuộc sống. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, chăm sóc cây cối, trò chuyện với người thân hoặc dành thời gian chăm sóc bản thân có thể giúp người cao tuổi duy trì cảm giác vui vẻ, chủ động trong sinh hoạt.

Câu chuyện của cụ bà 83 tuổi vì thế có thể xem là lời nhắc về giá trị của những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn. Chải đầu mỗi ngày nếu khiến bà cảm thấy thoải mái thì hoàn toàn có thể tiếp tục, nhưng không nên xem đây là bí quyết chống lão hóa đã được khoa học chứng minh.

Muốn sống khỏe khi về già, điều quan trọng không phải tìm kiếm một phương pháp thần kỳ, mà là xây dựng lối sống phù hợp và kiên trì thực hiện trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: Sohu