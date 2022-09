Ba Lan tìm cách nhập dầu và khí đốt của Nigeria để giảm phụ thuộc Nga

Theo đài RT (Nga), tuyên bố trên được Tổng thống Ba Lan đưa ra tại một cuộc họp báo trong chuyến thăm tới Nigeria hôm 7/9.



“Về vấn đề an ninh năng lượng, cuộc hội đàm hôm nay rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thảo luận về cả nguồn cung dầu và LNG từ Nigeria cho Ba Lan và Liên minh châu Âu (EU). Tôi hy vọng các cuộc đàm phán và cuộc gặp giữa các cộng đồng doanh nghiệp của Ba Lan và Nigeria sẽ có kết quả”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Duda cho biết.

Theo Tổng thống Ba Lan, trong những năm gần đây, quốc gia này đã nhập khẩu LNG và dầu thô của Nigeria, nhưng đang tìm cách tăng cường nhập khẩu mặt hàng này trong thời gian tới. Ông Duda nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn tăng cường hợp tác với Nigeria, chúng tôi muốn thấy nguồn cung từ Nigeria cho đất nước chúng tôi nhiều hơn trong tương lai”.

Ba Lan là một trong những thành viên EU kiên quyết từ bỏ khí đốt của Nga. Mặc dù từng nhập khẩu tới 10 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ Nga qua đường ống Yamal-Europe, nhưng Ba Lan tuyên bố sẽ chấm dứt phụ thuộc vào Nga sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ba Lan cũng đã chấm dứt mọi thỏa thuận khí đốt với Nga.

Tuy nhiên, nước này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng năng lượng xuất phát từ những quyết định này. Tháng trước, có thông tin cho rằng công ty dầu khí nhà nước quốc gia PGNIG đang tích cực vay tiền để mua khí đốt trên thị trường giao ngay, sau khi mất nguồn cung từ Nga. Do giá giao ngay hiện cao hơn nhiều so với các hợp đồng dài hạn mà Nga đưa ra, chi phí năng lượng cuối cùng đến các hộ gia đình đã tăng vọt. Theo dự báo của Orlen - công ty dầu khí lớn nhất Ba Lan, đến cuối năm 2022, giá khí đốt trong nước có thể cao gấp 3 lần so với năm ngoái.