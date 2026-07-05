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Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu của Nga nhằm thử thách Điều 5 Hiệp ước NATO?

Bạch Dương
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Báo chí Ba Lan đang nói về viễn cảnh nước này có thể trở thành đối tượng một cuộc tấn công từ Nga.

Ba Lan có thể trở thành mục tiêu của các hành động khiêu khích vũ trang hoặc hỗn hợp từ Nga nhằm thử thách quyết tâm của NATO và tạo điều kiện cho các nước phương Tây chấm dứt hỗ trợ Ukraine.

Thông tin này được đăng tải trên tờ Onet của Ba Lan, dẫn nguồn từ các cơ quan tình báo và giới ngoại giao. Theo bài báo, NATO đã có thông tin chi tiết về kế hoạch của Nga.

Sự tồn tại của những rủi ro này lần đầu tiên được một quan chức cấp cao thuộc cơ quan tình báo Ba Lan xác nhận với báo chí, sau đó đại sứ thuộc một trong những đồng minh NATO chủ chốt của Ba Lan xác nhận.

Một nguồn tin thân cận với Tổng thống Ba Lan cho biết, trong các cuộc gặp gỡ, đại diện của Mỹ thường xuyên thông báo cho Ba Lan về bản kế hoạch mới của Nga nhằm tấn công sườn phía Đông NATO và Ba Lan luôn được coi là một trong những mục tiêu tiềm năng.

Kịch bản có thể xảy ra bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, những cuộc không kích giả lập nhằm buộc lực lượng phòng không Ba Lan phải kích hoạt và sự cố hỗn hợp ở khu vực biên giới.

Một kịch bản khác là quân đội Nga hoặc Belarus vượt biên giới Ba Lan với lý do "nhầm lẫn" hoặc tiến hành hoạt động cứu hộ sau khi một máy bay trực thăng hạ cánh khẩn cấp.

Theo những người cung cấp thông tin cho ấn phẩm Onet, mục tiêu chính của hành động khiêu khích đó có thể là nhằm leo thang căng thẳng ở châu Âu và tạo điều kiện để phương Tây đình chỉ viện trợ cho Ukraine.

Nga sẵn sàng thử thách Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể của NATO?

Mặc dù vậy, các nguồn tin của bài báo nhấn mạnh Nga hiện không có đủ tiềm lực để tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Ba Lan hoặc các nước Baltic, vì phần lớn lực lượng của nước này vẫn đang tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine.

Cuối tháng 6, người đứng đầu cơ quan tình báo Ba Lan - ông Pawel Shota tuyên bố họ đang xem xét kịch bản về những hành động khiêu khích của Nga đối với các nước Baltic, đặc biệt là kịch bản liên quan đến cái gọi là "những người lính áo xanh".

Ông Shota bày tỏ lo ngại về việc Belarus ngày càng lệ thuộc vào Nga, đặc biệt là thông qua việc xây dựng các cơ sở trên lãnh thổ nước này cho phép triển khai hệ thống vận chuyển vũ khí hạt nhân, cụ thể là hệ thống Oreshnik, cũng như thông qua các cuộc tập trận sử dụng vũ khí chiến lược.

Theo một báo cáo của Ủy ban quốc phòng thuộc Quốc hội Thụy Điển, Nga có thể tấn công các nước NATO "trong thời gian tương đối ngắn" nếu xét thấy thời điểm thích hợp để thăm dò phản ứng của các nước thành viên và hiệu quả của Điều 5 Hiệp ước phòng thủ tập thể.

Theo Onet
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