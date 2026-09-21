Ba Lan sẽ lắp đặt hơn 1.000 còi báo động gần biên giới Ukraine

Ba Lan sẽ tăng đáng kể số lượng còi báo động tại tỉnh Lublin, giáp biên giới Ukraine, được cho là do mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.

Còi báo động được Ba Lan lắp đặt tại tỉnh Lublin, giáp biên giới Ukraine.

Chính phủ Ba Lan đã khởi động chương trình hiện đại hóa khẩn cấp các hệ thống phòng thủ dân sự tại các khu vực biên giới.

Chính quyền đã quyết định tăng mạnh mật độ các hệ thống cảnh báo công cộng do tính chất thay đổi của các cuộc không kích gần biên giới.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kerwinski, một chương trình triển khai cơ sở hạ tầng phòng thủ quy mô lớn sẽ được thực hiện tại tỉnh Lublin vào cuối năm nay.

“Hiện tại, khoảng 350 thiết bị báo động âm thanh đang hoạt động trong khu vực, nhưng dự kiến số lượng sẽ được tăng thêm hơn 1.000 thiết bị để bao phủ toàn bộ khu vực biên giới”, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kerwinski thông báo hôm 20/9.

Theo Bộ trưởng Nội vụ, việc đẩy nhanh mở rộng hệ thống phòng thủ dân sự có liên quan đến sự thay đổi chiến thuật của Nga, quốc gia thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng gần biên giới.

Quân đội Nga đang ngày càng triển khai nhiều UAV chiến đấu tốc độ cao kiểu Bars, hệ thống FP-1 tầm xa và tên lửa dẫn đường chính xác nhằm vào các cơ sở hậu cần và công nghiệp quân sự của Ukraine, nằm gần biên giới Ba Lan.

Cụ thể, đêm 19/9, UAV Nga đã tấn công một trung tâm phân phối lớn ở vùng Odessa và một kho chứa linh kiện tên lửa ở Boyarka, gần Kyiv.

Ông Kerwinski nhấn mạnh, mặc dù không phận Ba Lan không bị xâm phạm trực tiếp trong các cuộc không kích này, nhưng mật độ cao và khoảng cách gần của các vụ nổ luôn tiềm ẩn mối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân sống dọc biên giới.

Là một phần của kế hoạch bảo vệ dân thường toàn diện, khoảng 3.500 hầm trú ẩn và hầm tránh bom đã được chuẩn bị tại tỉnh Lublin, và các dịch vụ khẩn cấp đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Ngoài ra, hơn 500 trạm cứu hỏa tại các tỉnh Lublin và Podkarpackie sẽ tiến hành các cuộc diễn tập huấn luyện đặc biệt về ứng phó với các tín hiệu báo động và cảnh báo.