Ba Lan phát triển 'lá chắn vô hình' có thể khắc chế UAV trong vài giây

Hệ thống có tên gọi là Stratus, được phát triển bởi một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Công nghệ Gdańsk. Hệ thống sử dụng các xung điện từ mạnh để làm gián đoạn hoạt động hoặc phá hủy linh kiện điện tử của máy bay không người lái.

Hệ thống Stratus sử dụng các xung điện từ mạnh để vô hiệu hóa UAV.

Khác với các phương pháp chống máy bay không người lái truyền thống như súng hoặc thiết bị đánh chặn bằng chất nổ, Stratus sử dụng các xung điện từ ngắn, cường độ cao có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái gần như ngay lập tức mà không cần gây ra vụ nổ vật lý.

Theo nhóm nghiên cứu, ưu điểm này giúp Stratus đặc biệt phù hợp để triển khai tại những khu vực nhạy cảm như sân bay, nhà máy điện, cảng biển hoặc các sự kiện đông người, nơi các phương pháp đánh chặn thông thường tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn.

Cốt lõi của hệ thống là một bộ tạo xung điện từ tiên tiến có khả năng tạo ra các xung cực mạnh với độ chính xác cao. Các nhà khoa học cho biết, thách thức kỹ thuật chính không phải là tạo ra xung điện mà là kiểm soát điện áp và mật độ công suất lớn, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Vì vậy, Stratus được ví như một "lá chắn vô hình", vô hiệu hóa UAV bằng biện pháp điện tử thay vì bắn hạ trực tiếp.

Công nghệ này đã được thử nghiệm thành công trong phòng thí nghiệm và trong điều kiện được kiểm soát, song chưa được triển khai thực tế. Dự án Stratus đã nhận được khoảng 5 triệu euro tài trợ từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia Ba Lan nhằm tiếp tục hoàn thiện và mở rộng ứng dụng.

Dự án được triển khai trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu ghi nhận tình trạng UAV không rõ nguồn gốc xuất hiện quanh các khu vực trọng yếu, từ cơ sở năng lượng đến khu vực quân sự. Điều này khiến nhu cầu về các hệ thống phòng vệ hiệu quả, an toàn và có thể phản ứng nhanh trước các mối đe dọa trên không tầm thấp ngày càng trở nên cấp thiết.