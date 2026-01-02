Ba Lan đã đặt mua các phương tiện rải mìn từ xa bánh xích Baobab-G với giá 1 tỷ PLN, tương đương khoảng 277,6 triệu USD, dự kiến bắt đầu giao hàng vào đầu năm 2029, cho phép nhanh chóng triển khai các bãi mìn trên chiến trường để ngăn chặn cuộc tấn công tiềm tàng của Nga.

Theo Cơ quan Vũ khí Ba Lan, thiết bị mới sẽ được chế tạo dựa trên khung gầm pháo tự hành Krab. Nhìn chung, hợp đồng bao gồm phát triển và sản xuất, cũng như cung cấp đầy đủ các phụ tùng thay thế và thiết bị mô phỏng để huấn luyện.

Điều đáng chú ý ở đây là Quân đội Ba Lan đã đặt mua hệ thống rải mìn điều khiển từ xa bánh lốp Baobab-K. Chúng được chế tạo dựa trên xe tải Jelcz P882.53 với cấu hình 8 x 8 và chỉ cần hai người vận hành.

Một xe có thể chở tới 600 quả mìn chống tăng MN-123, mỗi khối phóng có 20 nòng chứa 5 quả. Đồng thời, quá trình rải mìn có thể được tự động hóa hoàn toàn theo các thông số đã thiết lập về chiều dài, chiều rộng và mật độ.

Hệ thống Baobap-G sẽ sử dụng khung gầm bánh xích thay vì bánh lốp như Baobap-K.

Điều này nghĩa là Quân đội Ba Lan có một hệ thống phù hợp với các đặc điểm tốt, cũng được lắp đặt trên khung gầm bánh lốp của xe tải. Tuy nhiên cả khả năng vượt địa hình và bảo vệ đều bị hạn chế, điều này rất quan trọng trong điều kiện gần tiền tuyến. Cần nhớ rằng Đan Mạch gần đây đã mua một loại tương tự của Đức có tên là Skorpion 2.

Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi hiện nay Quân đội Ba Lan đang đặt hàng một mẫu xe bánh xích dựa trên khung gầm của pháo tự hành Krab, vốn được sản xuất nội địa hóa từ pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Tức là một nền tảng đã chứng minh độ tin cậy và làm chủ đang được sử dụng, điều này sẽ đảm bảo tính thống nhất.

Hiện chưa rõ tình trạng của dự án Baobab-G, nhưng hình ảnh từ Cơ quan vũ khí Ba Lan cho thấy cả mô hình 3D và hai bức ảnh về chính module phóng. Có thể một nguyên mẫu "bằng kim loại" đã tồn tại, và nó sẽ được hoàn thiện đến mức cần thiết để sản xuất hàng loạt sớm nhất vào năm 2029.