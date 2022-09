Ba lần lọt top 100 'hacker mũ trắng' thế giới

Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phó phòng Tổ chức Hành chính Công ty An ninh mạng Viettel cho biết, Khánh đạt được nhiều thành tích, nhưng kiệm chia sẻ về bản thân. Lọt top 100 chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới do Microsoft vinh danh, giành chiến thắng trong cuộc thi tấn công mạng Pwn2Own là thành tích lớn đối với những người làm nghiên cứu bảo mật, an ninh mạng. Việc đạt hai thành tích này không chỉ là niềm vui của Khánh mà còn của Viettel và những người làm trong cộng đồng an ninh mạng của Việt Nam.