Bà Kim Jo-Jong cảnh báo Hàn Quốc

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo Hàn Quốc, trong khi đó ông Trump nói về quan hệ của mình với lãnh đạo Kim Jong Un.

Bà Kim Jo-Jong. (Ảnh: Yonhap)

Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng phản công tác chiến tại một trong những khu vực thuộc khu phi quân sự (DMZ) dọc biên giới với Hàn Quốc, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời Bà Kim Yo-Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, phát biểu trong một tuyên bố.

KCNA dẫn lời Bà Kim Yo -Jong cho biết, "các chỉ thị đã được đưa ra cho các đơn vị phòng thủ biên giới về các biện pháp đối phó. Chúng tôi quyết định áp dụng các biện pháp nhằm tăng cường các phương tiện phản công tác chiến trong khu vực phi quân sự thuộc phạm vi trách nhiệm của Sư đoàn Bộ binh 21 thuộc Quân đoàn 3 của quân đội Hàn Quốc, nơi các hành động khiêu khích thường xuyên được thực hiện gần đây".

Bà Kim Yo -Jong cũng cảnh báo, nếu nổ súng vào các nhân sự quân sự Triều Tiên đang tham gia xây dựng các rào chắn dài hạn trong khu vực DMZ, các đơn vị biên giới sẽ tung ra đòn trả đũa lập tức và không khoan nhượng.

"Nếu dù chỉ một viên đạn rơi xuống lãnh thổ của chúng tôi, họ phải chuẩn bị tinh thần cho rất nhiều điều", bà nói.

Bà Kim Yo-Jong bác bỏ các cáo buộc của Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có liên quan đến một vụ nổ mìn ngày 21/9, trong khu phi quân sự khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Theo Bà Kim Yo-Jong, binh sĩ Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua biên giới, và các tuyên bố của quân đội Hàn Quốc về các sự cố như vậy là một nỗ lực nhằm buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về sự leo thang của tình hình.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là bạn của mình khi được hỏi tại sao Triều Tiên có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Iran thì không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên: "Kim Jong Un tình cờ là một người bạn của tôi. Ông ấy là bạn của tôi. Ông ấy thích Trump."

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông cũng thích nhà lãnh đạo Triều Tiên: "Chừng nào tôi còn ở đây, ông ấy sẽ ổn. Tại sao? Bởi vì ông ấy tôn trọng tôi và ông ấy thích tôi".

Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố, Trạng thái hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui khi bình luận về cuộc họp của các người đứng đầu cơ quan đối ngoại của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đã cho biết: "Triều Tiên không có ý định từ bỏ vũ khí hạt nhân bất kể lập trường của Mỹ và các đồng minh".