Bà hỏa thiêu rụi nhà hàng lớn giữa trung tâm TP Hải Phòng

Khoảng hơn 9 giờ 30 phút ngày 3-2, tại nhà hàng ăn sáng, cà phê số 24 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng với diện tích hàng trăm m2 đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh và bao trùm toàn bộ nhà hàng này.

Đến 9 giờ 55 phút, nhận được tin báo cháy, Công an thành phố, điện lực, cấp nước, Cảng Hải Phòng phối hợp điều động lực lượng, phương tiện đến khu vực bị cháy.

Lực lượng chức năng có mặt chữa cháy

Lực lượng chức năng huy động 16 xe các loại, gồm 12 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu thương, 2 xe cứu hộ cứu nạn cùng trên 120 cán bộ, chiến sỹ công an các đơn vị đến hiện trường. Khoảng hơn 1 giờ sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, không để đám cháy lan sang các khu vực bên cạnh.

Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nhà hàng này đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn. Hiện chưa thể thống kê được thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Rất may, không có thiệt hại về người.

Được biết, nhà hàng này trước đây đã từng là quán Bar, Karaoke MJM có quy mô lớn nhất nhì Hải Phòng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.