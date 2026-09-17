Bà cụ sát hại hàng xóm ở Hải Phòng rồi tự tử

Mâu thuẫn không được giải quyết, bà T.T.T (69 tuổi, ở xã Tiên Minh, Hải Phòng) dùng dao bầu đâm trúng ngực bà Q.T.N (68 tuổi, hàng xóm) khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bà T.T.T dùng dao tự sát bất thành.

Tối 16/9, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an xã Tiên Minh điều tra vụ án mạng, xảy ra trưa cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h10, bà Q.T.N (SN 1958, ở thôn Quang Phục) và bà T.T.T (SN 1957) xảy ra mâu thuẫn, cãi cự tại nhà riêng.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án.

Mâu thuẫn không được giải quyết, bà T.T.T đã dùng dao bầu đâm trúng ngực bà Q.T.N khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, bà T.T.T dùng dao đâm vào bụng tự tử.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa bà T.T.T vào viện cấp cứu, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.