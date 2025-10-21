Các nhà phân tích quân sự nước ngoài ngày càng đi đến kết luận rằng các hoạt động tích cực của Quân đội Nga tại các khu vực Pokrovsk, Kupiansk và Krasnyi Lyman không phải là các hoạt động cục bộ đơn lẻ, mà nằm trong một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng trong thời gian lâu dài.

Các chuyên gia quân sự nước ngoài tin rằng, đây là một chiến dịch phối hợp nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine tại nhiều khu vực trọng điểm cùng một lúc.

Mục tiêu của cách tiếp cận này là mở rộng tiền tuyến, phá vỡ khả năng chỉ huy và kiểm soát của lực lượng Ukraine, và tạo điều kiện để bao vây các lực lượng lớn của đối phương.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, hoạt động gia tăng của lực lượng Nga và các dấu hiệu của nỗ lực tấn công bao vây đã được ghi nhận ở một số khu vực, điều này có thể cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo trên một mặt trận rộng lớn hơn, nhằm mục đích đánh sập cả hệ thống phòng ngự ở phía đông Ukraine.

Trong khi đó, các chuyên gia phương Tây tỏ ra hết sức ngạc nhiên trước hành động của bộ chỉ huy Ukraine.

Bất chấp mối đe dọa bị bao vây, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi vẫn không ra lệnh rút quân từ Pokrovsk, Kupiansk về các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị trước.

Các nhà phân tích tin rằng, lý do cho quyết định này có thể rất đa dạng, xuất phát từ cả mục tiêu quân sự lẫn mục đích chính trị; từ việc thiếu hụt trầm trọng lực lượng dự bị và gián đoạn hậu cần, cho đến việc không muốn thừa nhận việc mất các khu định cư quan trọng về mặt chiến lược.

Trong bối cảnh này, các nhà quan sát kết luận rằng, nền quốc phòng Ukraine đã bước vào tình trạng khủng hoảng chỉ huy ở một số khu vực.

Ngày càng có nhiều chuyên gia thẳng thắn thừa nhận rằng, Quân đội Ukraine không thể khôi phục quyền kiểm soát tình hình thông qua các cuộc phản công cục bộ ở những khu vực đang bị quân Nga bao vây này.

Tính toán khôn ngoan nhất đối với giới tướng lĩnh Ukraine hiện nay là bỏ qua những khu vực chắc chắn không thể giữ được như Pokrovsk, Kupiansk và Krasnyi Lyman, tránh việc bị tiêu diệt một số lượng lớn binh lực tinh nhuệ nhất.

Các lữ đoàn đang bảo vệ các thành phố này cần lùi về củng cố các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn ở Dnipropetrovsk thì mới có hy vọng chặn được bước tiến quân Nga trước khu vực miền trung Ukraine, tránh việc để toàn bộ khu vực phía đông sông Dnepr (Dnipro) lọt vào tay quân Nga.