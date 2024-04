Ba con nuôi của Angelina Jolie

Theo People , Angelina Jolie và Brad Pitt có thể không còn ở bên nhau nữa nhưng họ vẫn là phụ huynh đáng tự hào của 6 đứa con, nhất là ba người con được nhận nuôi.

Trở lại năm 2002, Jolie lần đầu làm mẹ khi nhận nuôi Maddox Chivan từ trại trẻ mồ côi ở Campuchia. Ba năm sau, Jolie nhận nuôi thêm Zahara Marley ở Ethiopia .

Sau khi sinh con gái Shiloh Nouvel năm 2006, Jolie và Pitt nhận nuôi con trai Pax Thiên tại Việt Nam, sau cùng là cặp song sinh Knox Léon và Vivienne Marcheline vào năm 2008.

Jolie cho rằng việc sống trong gia đình đông con và nền giáo dục đa văn hóa đã tác động tích cực đến các con cô.

"Các con tôi trở nên tuyệt vời nhờ việc sống đùm bọc. Tôi không phải lúc nào cũng là người quyết định mọi thứ. Tôi sống thành thật và nhân văn với con mình", Angelina Jolie nói.

Trong số 6 người con, ba người con nuôi đứng hoàn toàn về phía mẹ. Ngoài Pax Thiên theo mẹ làm trợ lý, Maddox và Zahara tiếp tục việc học.

Con trai cả được Jolie nhận nuôi tại trại mồ côi

Maddox Chivan Jolie-Pitt, sinh năm 2001 tại Battambang, Campuchia. Sau bảy tháng đầu đời trong trại trẻ mồ côi, anh được Jolie nhận nuôi. Nữ diễn viên có tình cảm đặc biệt với Campuchia sau khi ghi hình Lara Croft: Tomb Raider tại quốc gia Đông Nam Á.

Khi đến thăm trại trẻ mồ côi, Angelina Jolie lập tức có mối liên hệ với Maddox. Cô giải thích rằng khi nhìn thấy Maddox "nằm trên chiếc hộp treo lơ lửng giữa nhà", cô chỉ biết khóc và khóc.

Vào thời điểm Maddox được nhận nuôi, Jolie đang là vợ của Billy Bob Thornton. Nhưng lúc đó, chỉ một mình nữ diễn viên nhận nuôi Maddox.

Vài tháng sau, Jolie và Thornton ly hôn. Cô trở thành mẹ đơn thân. Năm 2005, Jolie bắt đầu hẹn hò với Pitt và đến cuối năm, Pitt làm thủ tục nhận nuôi Maddox.

Khi Maddox lên 6 tuổi, Jolie chia sẻ con trai sẽ trở thành người đàn ông thông minh. Diễn viên Maleficent luôn khen con mình hóm hỉnh, trở thành người bạn thân nhất trong đời cô.

Con trai lớn của Brad Pitt và Angelina Jolie là người gốc Campuchia.

Càng lớn, Maddox càng quan tâm đến công việc và dự án thiện nguyện của mẹ. Ở tuổi 15, anh làm điều hành sản xuất cho First They Kills My Father , bộ phim chuyển thể từ cuốn sách về nạn diệt chủng ở Campuchia.



Jolie sau đó giải thích cô tham gia bộ phim một phần vì hy vọng Maddox sẽ tìm hiểu về cội nguồn và kết nối nhiều hơn với nơi mình sinh ra.

“Con tôi đi đi về về Campuchia nhiều lần. Hơn bốn tháng, Maddox đọc, nghe, học và tiếp thu mọi thứ về văn hóa và đất nước mình, bao gồm những điều đau thương nhất", Jolie nói với People.

Năm 2019, Maddox đăng ký vào Đại học Yonsei của Hàn Quốc, và đó là điều khiến Jolie "không thể hạnh phúc hơn. Lúc dịch COVID-19 căng thẳng, con trai cả của Jolie phải học từ xa. Giờ đây, anh trở lại trường và đang học ngành Hóa sinh, học thêm chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn.

"Tôi rất mừng cho Maddox vì con tôi lớn lên trở thành người đàn ông tốt như vậy. Tôi nói vậy vì con tôi thông minh, biết định hướng công việc nhưng cũng có sự tự do riêng. Việc con tôi tìm được sự cân bằng ở độ tuổi này là rất đáng quý", Jolie chia sẻ.

Hồi tháng 4/2023, Jolie và Maddox tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng, nơi Tổng thống Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee.

Theo People, mối quan hệ châu Á - Mỹ quan trọng với gia đình Angelina Jolie. "Cô và các con đã có mối quan hệ chặt chẽ với châu Á, bao gồm Hàn Quốc suốt nhiều năm. Angelina đã đến thăm Hàn Quốc nhiều lần để vận động nhân đạo và tị nạn trong hai thập kỷ qua. Mẹ con nhà Jolie rất vinh dự được tham dự Bữa tối cấp nhà nước này", nguồn tin nói với People.

Hiện, Maddox tập trung vào việc học và định hướng nghề nghiệp tại Hàn Quốc. Trong cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa Jolie-Pitt, Maddox không hề gặp cha. Sau 8 năm kể từ chuyến bay bạo hành, nơi Maddox nói bị cha đánh (Brad Pitt được minh oan sau đó), Maddox hoàn toàn đứng về phía mẹ.

Con gái nuôi bỏ họ Brad Pitt ra khỏi tên

Zahara Marley Jolie-Pitt sinh năm 2005 tại Hawassa, Ethiopia và được Jolie nhận nuôi khi mới 7 tháng tuổi. Trong chuyến du lịch châu Phi cùng Maddox, mục đích của Jolie đến thăm trại trẻ mồ côi là làm từ thiện. Nhưng khi nhìn thấy Zahara, Maddox nói với mẹ là "em ấy cần được chăm sóc".

"Những đứa trẻ mồ côi như con tôi hiểu được nỗi buồn, cái nghèo đói", Jolie nói vào lúc đó.

Sau khi trở lại châu Phi, Brad Pitt đi cùng Angelina Jolie để làm thủ tục nhận nuôi Zahara. Cuộc sống mới của cô bé da màu sang trang sau khi cô được điều trị nhiễm khuẩn salmonella tại bệnh viện ở New York.

"Maddox rất thương em gái. Khi Zahara về nhà, con chỉ mới 7 tháng tuổi. Đối với Mad, Zahara là đứa em nhỏ cần được chăm sóc. Con tôi chơi với em cả ngày. Với tôi điều đó thật tuyệt", Jolie nói vào lúc đó.

Zahara theo chân mẹ làm nhiều hoạt động thiện nguyện, nhân quyền.

Kể từ đó, Zahara đã có cơ hội du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình, thăm quê hương Ethiopia trong chuyến đi đặc biệt vào năm 2019. Trong chuyến thăm, Jolie và Zahara gặp nữ tổng thống đầu tiên của đất nước, Sahle-Work Zewde. Họ cùng thảo luận về văn hóa và lịch sử, giáo dục của Ethiopia và việc điều trị bệnh lao kháng thuốc.



Ở tuổi 14, Zahara sớm bộc lộ khiếu kinh doanh. Cô cho ra mắt dòng trang sức Zahara Collection với sự hợp tác của thợ kim hoàn Robert Procop. Tất cả số tiền thu được từ bộ sưu tập được cô quyên góp cho House of Ruth Shelters, một tổ chức có trụ sở tại Los Angeles chuyên cung cấp nhà ở chuyển tiếp cho phụ nữ và trẻ em bị bạo hành.

Do sinh ra trong nghèo khó và từng nhiễm khuẩn nặng, sức khỏe của Zahara không tốt như các anh em. Năm 2020, Jolie nói con gái đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật dù không nêu rõ lý do.

Gặp nhiều khó khăn giữa lúc dịch bệnh phức tạp, Jolie gọi con là "người phụ nữ gốc Phi kiên cường".

“Con gái tôi đến từ Ethiopia. Tôi đã học được rất nhiều điều từ con bé. Con tôi là phụ nữ châu Phi kiên cường. Mối liên hệ giữa con tôi với đất nước, lục địa và văn hóa khiến tôi kinh ngạc", Jolie chia sẻ.

Tháng 8/2022, Jolie đưa Zahara đến Đại học Spelman. Hai mẹ con gặp hiệu trưởng trường, Tiến sĩ Helene Gayle và Phó chủ tịch phụ trách công tác sinh viên Darryl Holloman trong lúc đưa con nhập học.

Khi được hỏi về việc làm mẹ của Zahara, Angelina Jolie đã bật khóc vì tự hào.

Ngoài việc học, Zahara tích cực hỗ trợ mẹ làm từ thiện, hoạt động nhân quyền. Tháng 2/2023, Jolie và Zahara tới Washington, DC để gặp gỡ các nhà lập pháp nhằm vận động cho việc thông qua đạo luật bảo vệ nạn nhân trong các vụ án. Zahara và mẹ nỗ lực chấm dứt tình trạng đổ lỗi nạn nhân bị hiếp dâm, giải quyết sự khác biệt về chủng tộc trong các bản án oan sai.

Cũng giống hai người anh trai nuôi, Zahara gắn bó mật thiết với mẹ. Cô đứng về phía Angelina Jolie từ khi nữ diễn viên ly hôn Brad Pitt.

18 tuổi, Zahara gia nhập Alpha Kappa Alpha, hội nữ sinh da đen đầu tiên tại Cao đẳng Spelman. Trong video, Zahara giới thiệu tên của cô là Zahara Marley Jolie thay vì Zahara Jolie-Pitt. Điều đó đồng nghĩa với việc cô con gái duy nhất từ bỏ họ cha, chọn về phe mẹ.