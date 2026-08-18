Bà chủ resort miền Tây từng khiến Tiểu Vy "out nét" khi đứng cạnh nay gặp kiếp nạn nhan sắc

Gặp "kiếp nạn" đa nếp mí mắt, Quỳnh Lương gây chú ý khi thẳng thắn đáp trả bình luận mỉa mai.

Mới đây, Quỳnh Lương thu hút sự chú ý khi đăng tải đoạn video quay cận cảnh mặt mộc, thẳng thắn chia sẻ về "kiếp nạn nhan sắc" mình đang gặp phải ở vùng mắt. Cô phô bày đôi mắt bị chùng da nhẹ và xuất hiện tình trạng đa nếp mí.

Nữ diễn viên cho biết bản thân vốn có hốc mắt sâu mang nét Tây, nhưng dạo gần đây nếp mí lại bị chồng chéo. Nhấn mạnh việc chưa từng can thiệp thẩm mỹ ngoài tiêm meso và filler, lần này Quỳnh Lương lại bày tỏ mong muốn tìm giải pháp khắc phục bằng dao kéo. Dù vậy, người đẹp e ngại việc phẫu thuật cắt mí sẽ làm mắt quá to hay mất đi vẻ tự nhiên vốn có, nên mở lời nhờ cộng đồng mạng tư vấn.

Quỳnh Lương nhờ cộng đồng mạng tư vấn cách xử lý tình trạng đa nếp mí, thừa da vùng mắt.

Trước thắc mắc này, đông đảo khán giả đã nhiệt tình để lại lời khuyên dưới phần bình luận. Đa phần các ý kiến đồng cảm giải thích rằng cấu trúc hốc mắt sâu kết hợp với việc thiếu hụt mô mỡ - đặc biệt khi cơ thể sút cân, mệt mỏi hay thức khuya - chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng chùng da và tạo nhiều nếp mí.

Các giải pháp được netizen đưa ra là khuyên cô nên chú trọng ăn uống để tăng cân nhẹ giúp làm đầy hốc mắt, kết hợp dưỡng da bằng retinol và tuyệt đối cân nhắc kỹ trước khi đụng chạm dao kéo.

Với chiều cao 1m67 nặng khoảng 45kg, Quỳnh Lương trong trạng thái khá gầy, làm mắt sâu và hình thành nhiều nếp mí.

Tuy nhiên, bên cạnh những góp ý chân thành, sự việc lại bùng lên luồng tranh cãi khi xuất hiện bình luận mang hàm ý phán xét khá gay gắt. Khán giả này không chỉ cho rằng mắt sâu do thiếu cân mà còn kèm theo "lời khuyên" có phần nặng nề dành cho Quỳnh Lương:

"Để mắt không còn nhiều mí thì ăn uống điều độ, ngủ sớm, ngủ đủ giấc, bớt thức khuya lướt điện thoại, bớt hung dữ làm người khác tổn thương, bớt tính nóng nảy, cộc cằn...".

Không ngần ngại trước ý kiến can thiệp sâu vào đời tư, Quỳnh Lương để lại phản hồi phản bác thái độ thiếu thiện chí. Đồng thời, nữ diễn viên cũng đăng tải một bài viết riêng trên trang cá nhân bày tỏ quan điểm thẳng thắn trước những phán xét vô lý từ cư dân mạng.

Kiếp nạn đến với Quỳnh Lương khi câu chuyện nhan sắc bị đánh đồng với tính cách và thái độ.

Quỳnh Lương vốn nổi tiếng sở hữu gương mặt sắc sảo, được biết đến là một nữ diễn viên cá tính. Sau khi kết hôn cùng ông xã Tiến Phát, cả hai về sinh sống và quản lý khu resort ở Trà Vinh. Tại đây, nữ diễn viên chủ yếu hoạt động bằng hình thức làm nội dung bán hàng, mỗi khi có lời mời tham dự sự kiện, mẹ bỉm sẽ tranh thủ di chuyển vào TP.HCM.

Dù không trực tiếp làm việc tại thành phố lớn, sức nóng của Quỳnh Lương chưa bao giờ giảm sút với tần suất xuất hiện dày đặc trên MXH. Mặt trái của điều này lại là việc dễ nảy sinh xung đột với netizen vì cá tính khá thẳng thắn của chính chủ.

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Trước tranh cãi lần này, cựu người mẫu sinh năm 1995 từng nhiều lần đối mặt với nghi vấn can thiệp thẩm mỹ do sở hữu ngũ quan thật sự ấn tượng "nét nào ra nét đó". Đối diện với những đồn đoán suốt nhiều năm, Quỳnh Lương từng hài hước lên tiếng rằng mình được "bác sĩ Lan" (mẹ ruột) chỉnh sửa mắt, mũi, cằm từ 30 năm trước.

Ngoại trừ việc công khai từng làm ngực với chi phí bằng "một chiếc Vision", Quỳnh Lương luôn khẳng định các đường nét trên gương mặt cô chưa từng đụng chạm dao kéo.

Nhan sắc của Quỳnh Lương thường xuyên bị đặt trong diện "tình nghi" đã can thiệp.

Thời điểm trước khi kết hôn, năm 2024 có lần Quỳnh Lương từng vô tình viral khi MXH xuất hiện khung hình đọ sắc giữa cô và Hoa hậu Tiểu Vy. Đứng trước nàng Hậu được mệnh danh là "mỹ nhân ngàn năm có một", đường nét góc cạnh cùng thần thái trang nhã khi ấy vẫn giúp Quỳnh Lương nhận về vô số lời khen ngợi. Cả hai mỹ nhân được nhận xét giống nhau như chị em, nhưng Quỳnh Lương là người phần nào chiếm lĩnh ưu thế.

Khung hình đọ sắc một thời của Quỳnh Lương và Tiểu Vy.

Ảnh: FBNV, Internet