"Bà ấy không bao giờ hỏi đứa trẻ có muốn được sinh ra không": Chàng trai ức phát khóc khi mẹ liên tiếp sinh đến đứa con thứ 9

Khi một đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, lưu lạc, sống trong sang chấn tâm lý, thì sự ra đời của chúng không còn là "lộc trời cho" hay "phúc đức", mà là một bi kịch do sự ích kỷ của người lớn tạo thành.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước những chia sẻ đầy xót xa và giằng xé của một người con trẻ tuổi. Sau một thời gian dài nhẫn nại, nén chịu và chịu đựng cho sai lầm của người lớn, chàng trai đã uất ức đến phát khóc khi người mẹ tiếp tục sinh hạ đứa con thứ 9, nhưng vẫn nhất quyết không chịu làm biện pháp tránh thai.

Theo lời L. chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên gia đình phải đối mặt với cảnh sinh nở bất chấp hoàn cảnh nghèo khó. Trước khi bé thứ 9 ra đời, L. đã chủ động trò chuyện, thuyết phục và nhận được sự đồng ý của người mẹ về việc sẽ áp dụng biện pháp y tế để tránh mang thai. L. thậm chí còn chủ động đi xin kinh phí hỗ trợ, lo liệu toàn bộ chi phí y tế để mẹ có thể thực hiện biện pháp tránh thai/triệt sản một cách an toàn nhất sau khi sinh.

Tuy nhiên, ngay khi em bé thứ 9 vừa chào đời, người mẹ lại đột ngột đổi ý và viện đủ lý do để từ chối thực hiện. Sự "quay xe" này như một giọt nước làm tràn ly, khiến L. UẤT ỨC ĐẾN PHÁT KHÓC ngay tại viện.

Trút bỏ nỗi lòng nặng nề bấy lâu, L. xót xa hé lộ bức tranh thực tế đầy bi kịch của gia đình.

9 đứa trẻ là kết quả của nhiều đời chồng khác nhau. Đứa con đầu lòng phải ở với bà ngoại từ nhỏ, đứa thứ hai sống lưu lạc, còn những đứa trẻ sau này thì luôn rơi vào cảnh "thiếu ăn thiếu mặc", sống trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Thậm chí, L. cay đắng nói với mẹ ngay giữa viện: "9 đứa nhỏ nheo nhóc ăn cơm với nước tương, thời này rồi mà còn phải ăn cơm với nước tương?".

L. cay đắng chỉ ra rằng người mẹ chỉ biết nghĩ cho bản thân, sống vô trách nhiệm và không biết điểm dừng. Việc liên tục sinh con không xuất phát từ năng lực nuôi dưỡng hay trách nhiệm làm cha mẹ, mà hoàn toàn là sự thiếu kiểm soá và thiếu hiểu biết. Những đứa trẻ ra đời không hề có quyền tự quyết, chúng bị đẩy vào đời để gánh chịu cái nghèo và cái khổ do người lớn gây ra.

Trong suốt thời gian qua, L. đã nhiều lần nói giảm nói tránh, gánh chịu những sang chấn tâm lý kéo dài chỉ để "bao bọc cho lời nói dối hoàn hảo" và giữ "thể diện" cho người lớn. Thế nhưng, sự bao dung đó chỉ nhận lại sự tổn thương tiếp diễn khi người mẹ liên tục đi vào "vết xe đổ".

Bi kịch của những đứa trẻ sinh ra từ mẹ thiếu hiểu biết và vô trách nhiệm

Câu chuyện của L. không đơn thuần là một mâu thuẫn gia đình bột phát, mà nó chính là những nhức nhối rất sâu trong xã hội ở bất kỳ thời điểm nào: Trách nhiệm sinh sản, quyền của đứa trẻ và ranh giới của lòng hiếu thảo.

Không ai có quyền lựa chọn cha mẹ, nhưng cha mẹ hoàn toàn có quyền quyết định mang một đứa trẻ đến với cuộc đời.

Việc sinh tới 9 đứa con với nhiều đời chồng, trong khi không đảm bảo được cho các con một mái ấm trọn vẹn, bữa ăn đủ chất hay một tương lai đàng hoàng, là hành vi vô trách nhiệm. Đứa trẻ sinh ra không phải là công cụ để lấp đầy khoảng trống cảm xúc hay hậu quả của lối sống buông thả. Khi một đứa trẻ phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc, lưu lạc, sống trong sang chấn tâm lý, thì sự ra đời của chúng không còn là "lộc trời cho" hay "phúc đức", mà là một bi kịch do sự ích kỷ của người lớn tạo thành.

"Cứ sinh đi rồi trời sinh voi trời sinh cỏ" là cái câu những người sinh con vô trách nhiệm vin vào để vuốt ve cho hành vi của mình. Nhưng thực tế chứng minh, "cỏ" không tự mọc để nuôi sống một đứa trẻ. Hậu quả của việc sinh sản vô độ trong hoàn cảnh nghèo khó luôn đổ dồn lên đầu những đứa con lớn.

Sinh bao nhiêu con là việc của bố của mẹ nhưng nếu không có năng lực để nuôi nấng những đứa trẻ mình sinh ra thì xã hội sẽ phải gánh thêm áp lực từ những ông bố bà mẹ ấy.

Những đứa con lớn (như L.) vô hình trung bị biến thành "cha mẹ bất đắc dĩ", phải gánh vác trách nhiệm tài chính, lo lắng chi phí y tế, và chịu áp lực tinh thần thay cho người lớn.

Sự hy sinh của con cái bị coi là nghiễm nhiên, trong khi người mẹ lại tiếp tục vô tư lặp lại sai lầm. Đây là một vòng lặp độc hại (toxic cycle) cần phải bị cắt đứt.

Đừng biến tình mẫu tử thiêng liêng ấy thành cái cớ để bao biện cho sự buông thả, vô trách nhiệm của mình.