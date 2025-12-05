Trong buổi họp báo giới thiệu A6 hoàn toàn mới tại TP.HCM vào ngày 4/12 vừa qua, Audi Việt Nam còn chia sẻ về kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 tới đây.

Đầu tiên, hãng cho biết trong năm tới họ sẽ đưa về tổng cộng 7 mẫu xe thuộc thế hệ hoặc sản phẩm hoàn toàn mới về Việt Nam. Những cái tên được công bố gồm Audi Q6 e-tron Sportback, S6 e-tron, Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV và Q3 Sportback. Hiện còn một cái tên vẫn chưa được tiết lộ.

Trong số những mẫu xe trên, Audi Q6 e-tron Sportback và S6 e-tron là hai sản phẩm thuần điện hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện tại Việt Nam. Dù rằng Q6 e-tron đã bán chính hãng tại Việt Nam nhưng đó là biến thể SUV, không phải kiểu dáng Sportback thể thao.

Audi S6 e-tron (trắng) và Q6 e-tron Sportback là hai mẫu xe hoàn toàn mới được hãng đưa về Việt Nam vào năm sau.

Trong khi đó, Q5 và Q3 đều đã mở bán tại Việt Nam từ lâu ở cả hai biến thể SUV và Sportback. Phiên bản được đưa về năm sau là thế hệ hoàn toàn mới của hai mẫu xe. Cũng tại buổi ra mắt A6 vừa qua, Audi Việt Nam đã trưng bày mẫu Q5 thế hệ mới nhưng chưa tiết lộ thông tin chi tiết cũng như giá bán.

Ngoài ra, Audi Việt Nam còn cho biết năm 2026 họ sẽ nâng cấp hệ thống showroom tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP. HCM để phù hợp với chiến lược trong năm tới. Chưa hết, Audi còn mở thêm hai pop-up showroom tại Hải Phòng và Bình Dương để tăng độ phủ và tiếp cận thêm khách hàng mới.

Đặc biệt vào tháng 1/2026 tới đây, hãng xe Đức sẽ giới thiệu một showroom hoàn toàn mới ở TP.HCM, mà theo họ chia sẻ là "đặc biệt nhất Đông Nam Á". Hiện chưa rõ điểm nhấn "đặc biệt" mà Audi đề cập đến ở đây sẽ là chi tiết nào.

Trong năm tới, showroom tại Hà Nội và TP. HCM sẽ được nâng cấp.

Về doanh số trong năm 2025, Audi Việt Nam cho biết tới thời điểm hiện tại, họ kỳ vọng con số đến cuối năm nay sẽ là khoảng 300 xe tới tay khách hàng. Con số trên tương đương với năm 2024, nhưng thị phần của Audi tại Việt Nam tăng trưởng thêm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với những kế hoạch ra mắt xe và mở rộng hệ thống đại lý đã vạch ra, Audi Việt Nam kỳ vọng mức tăng trưởng trong năm tới sẽ là khoảng 30%. Hãng cũng cho biết con số trên sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị trường, thời điểm các mẫu xe về và đặc biệt là mức thuế nhập khẩu trong năm sau.