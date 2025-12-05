“Vua xe ga” của Honda ra mắt; Dream 2026 về Việt Nam

“Vua xe ga” của Honda ra mắt giá từ 38 triệu đồng

Phiên bản 2026 của Honda Vario 125 chính thức trình làng tại Indonesia với thiết kế sắc nét hơn và trang bị hiện đại gồm ba phiên bản CBS, CBS-ISS và Street. Đèn pha hình chữ V, thân xe cơ bắp và cánh gió thể thao tạo phong cách năng động; phiên bản Street mang dáng naked-bike, cá tính.

Xe dùng động cơ 125cc, công suất 11 mã lực, tiêu hao khoảng 51,7 km/lít. Một số phiên bản có chìa khóa thông minh Smartkey, phanh đĩa Wavy Disc Brake System kết hợp công nghệ phanh CBS, cốp 18 lít, cổng sạc USB-C. Giá tại Indonesia khoảng 38,7–42 triệu đồng; tại Việt Nam dự kiến từ khoảng 40 triệu đồng.

Honda Dream NCX 2026 về Việt Nam

Một đại lý xe máy tư nhân nhập khẩu Honda Dream NCX 2026 từ Campuchia về Việt Nam, chào bán với giá từ 148–155 triệu đồng ngang ngửa mẫu tay ga cao cấp Honda SH350i.

Xe giữ nguyên kiểu dáng truyền thống, dùng động cơ 125 cc, phun xăng điện tử PGM-FI, làm mát không khí, hộp số 4 cấp.

Thân xe dài 1.868 mm, rộng 697 mm, cao 1.051 mm, trọng lượng 98 kg. Đèn LED, yên cao 760 mm, vành nan hoa 17 inch, phanh tang trống… Ấn tượng mạnh với giới sưu tầm và người yêu dòng “huyền thoại”.

Yamaha ra mắt mẫu xe điện mới

Hãng Yamaha vừa ra mắt JOG Electric, mẫu xe máy điện nhắm tới người dùng đô thị.

JOG Electric trang bị động cơ 1,7 kW (~2,2 mã lực), trọng lượng nhẹ (~90 kg), dễ điều khiển, phù hợp người mới lái. Xe dùng pin rời, cho quãng đường khoảng 53 km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển ngắn quanh đô thị.

Thiết kế tối giản, đèn LED, phanh kết hợp, bánh trước 12 inch và bánh sau 10 inch giúp di chuyển linh hoạt ở phố đông. Yamaha nhấn mạnh JOG Electric không cần công suất lớn nhưng vẫn thuyết phục về tiện ích và độ ổn định.

Hyundai Santa Fe bản mới vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 3/12/2025, Hyundai Thành Công giới thiệu thêm phiên bản hybrid cho Santa Fe tại Việt Nam.

Hyundai Santa Fe Hybrid vừa được ra mắt.

Xe dùng động cơ 1.6L Turbo + mô-tơ điện + pin 1.49 kWh, tổng công suất 235 mã lực, mô-men 367 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu công bố là 7,11 lít/100 km trong đô thị, 5,94 lít/100 km đường trường, hỗn hợp 6,37 lít/100 km — ngang hoặc thấp hơn một số sedan hạng B như Toyota Vios.

Xe vẫn giữ cấu hình 3 hàng ghế, đồng thời bổ sung phiên bản màu xanh lục bảo. Việc Santa Fe hybrid xuất hiện giúp mở rộng lựa chọn cho khách hàng muốn SUV rộng rãi mà vẫn tiết kiệm nhiên liệu.

*Tổng hợp từ nhiều nguồn






