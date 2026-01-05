Audi sắp có xe điện cỡ nhỏ: Động cơ mạnh 201-268 mã lực, chạy khứ hồi Hà Nội - Mộc Châu không cần sạc

Bản phác thảo Audi Q2. Ảnh: Carscoops

Audi xác nhận rằng Q2 e-tron — phiên bản chạy điện của mẫu Q2 — sẽ thay thế hoàn toàn Q2 dùng động cơ đốt trong trong tương lai gần. Thông tin này đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng trong chiến lược điện hóa của Audi, khi các dòng SUV cỡ nhỏ dần dần được nâng cấp lên nền tảng điện hoàn toàn, phù hợp với xu hướng thị trường và chính sách hạn chế khí thải ngày càng chặt chẽ.

Q2 e-tron được kỳ vọng sẽ tiếp nối những điểm mạnh về thiết kế gọn gàng và linh hoạt đô thị của Q2, đồng thời bổ sung lợi thế của hệ truyền động điện. Một trong những nét đặc trưng của Q2 e-tron là phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Audi A2 cổ điển, mẫu MPV nhỏ gọn đã từng xuất hiện trong quá khứ. Điều này không chỉ gợi nhớ tới A2 về hình ảnh tổng thể, mà còn thể hiện nỗ lực của Audi trong việc phát triển các dòng EV nhỏ gọn, thân thiện đô thị mà vẫn mang ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Audi Q2 e-tron trên đường thử. Ảnh: Carscoops

Hiện tại, Audi chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật chi tiết của Q2 e-tron, nhưng những hình ảnh và thông tin ban đầu cho thấy xe sẽ có kích thước nhỏ gọn, diện mạo hiện đại với các chi tiết đặc trưng của dòng e-tron, như lưới tản nhiệt đóng dạng giả và đèn LED sắc nét. Các yếu tố này hướng tới việc cân bằng giữa tính thẩm mỹ, hiệu quả khí động học và đặc điểm nhận diện thương hiệu.

Việc Q2 e-tron thay thế Q2 truyền thống là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện của Audi. Trước đó, thương hiệu Đức đã lần lượt đưa các mẫu Q4 e-tron, Q8 e-tron và nhiều dòng xe khác vào chương trình sản xuất thương mại. Trong tương lai, dòng EV mới như Q2 e-tron sẽ đóng vai trò quan trọng ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, nơi nhu cầu xe điện phục vụ đô thị đang tăng mạnh trong bối cảnh hạn chế phát thải và chi phí vận hành.

Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy phiên bản cơ bản dẫn động cầu trước có công suất 201 mã lực, pin 63kWh, dự kiến cho tầm hoạt động khoảng 402km/sạc. Các phiên bản mạnh mẽ hơn có thể khoảng 268 mã lực, đi kèm với pin lớn hơn, cho tầm hoạt động lên đến 560km/sạc theo chu trình WLTP. Các phiên bản Quattro với động cơ kép cũng đang được phát triển cùng với các phiên bản hiệu năng cao mang nhãn hiệu RS.

Audi Q2 e-tron dự kiến sẽ ra mắt thị trường trong thời gian tới, với thông tin chi tiết về trang bị, phạm vi hoạt động và biến thể từng thị trường sẽ được hãng công bố dần. Sự xuất hiện của mẫu SUV điện cỡ nhỏ này được đánh giá là phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay, khi người dùng ngày càng quan tâm tới các mẫu EV linh hoạt, tiết kiệm và thân thiện môi trường hơn so với xe chạy xăng truyền thống.