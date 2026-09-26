Audi A6 bản điện lập kỷ lục chạy 1.338km không cần sạc lại

Audi A6 Sportback e-tron vừa được Guinness World Records xác nhận kỷ lục chạy 1.338 km chỉ với một lần sạc, vượt xa đáng kể con số công bố theo tiêu chuẩn thử nghiệm.

Audi A6 Sportback e-tron vừa thiết lập kỷ lục Guinness World Records về quãng đường di chuyển của một mẫu xe điện sản xuất hàng loạt sau khi hoàn thành hành trình 1.338 km mà không cần sạc lại. Thành tích này được thực hiện cùng tay đua người Ba Lan Miko Marczyk.

Chạy 1.338 km với một lần sạc

Trong hành trình lập kỷ lục, A6 Sportback e-tron đạt mức tiêu thụ điện trung bình chỉ 7,09 kWh/100 km. Con số này thấp hơn đáng kể mức tiêu thụ điện hỗn hợp được công bố cho mẫu xe.

Tay đua Miko Marczyk thực hiện hành trình lập kỷ lục cùng Audi A6 Sportback e-tron. Ảnh: Audi

Khả năng di chuyển xa của A6 Sportback e-tron đến từ sự kết hợp giữa pin dung lượng lớn và thiết kế khí động học. Xe sở hữu hệ số cản không khí 0,21, thuộc nhóm thấp nhất trong các mẫu Audi sản xuất hàng loạt, cùng bộ pin có dung lượng sử dụng 94,9 kWh. Hệ thống phanh tái sinh có khả năng thu hồi năng lượng với công suất lên tới 220 kW.

Hệ thống phanh tái sinh trên Audi A6 Sportback e-tron hỗ trợ tối ưu tầm vận hành. Ảnh: Audi

Miko Marczyk cho biết việc duy trì tốc độ ổn định, hạn chế tăng tốc và phanh không cần thiết, sử dụng hợp lý phanh tái sinh và kiểm soát áp suất lốp là những yếu tố quan trọng để đạt mức tiêu thụ thấp.

Không phải kỷ lục quãng đường tuyệt đối của xe điện

Thành tích 1.338 km của Audi A6 Sportback e-tron được Guinness ghi nhận trong nhóm xe sản xuất hàng loạt. Đây không phải kỷ lục cho mọi loại xe điện.

Audi A6 Sportback e-tron lập kỷ lục quãng đường với xe điện sản xuất hàng loạt. Ảnh: Audi

Kỷ lục quãng đường cao hơn hiện thuộc về mẫu xe nguyên mẫu muc022 của TUfast Eco Team. Chiếc xe này từng hoàn thành 2.573,79 km chỉ với một lần sạc tại Đức vào năm 2023.

Dù vậy, việc một mẫu xe thương mại như A6 Sportback e-tron có thể hoàn thành hơn 1.300 km trong một lần sạc cho thấy hiệu quả khí động học, hệ thống thu hồi năng lượng và khả năng tối ưu mức tiêu thụ điện có thể ảnh hưởng lớn đến phạm vi hoạt động thực tế của xe điện.