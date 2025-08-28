Ẩu đả trong phiên họp Thượng viện Mexico

Ông Alejandro "Alito" Moreno - lãnh đạo đảng Cách mạng thể chế (PRI) đối lập, đã lao vào cãi vã và tấn công Chủ tịch Thượng viện Gerardo Fernandez Norona thuộc đảng Morena cầm quyền, vào lúc các nghị sĩ đang hát quốc ca để kết thúc phiên họp ngày 27/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, ông Fernandez Norona cho biết vụ ẩu đả nổ ra sau cuộc tranh luận gay gắt về sự hiện diện của lực lượng vũ trang nước ngoài ở Mexico.

Hình ảnh vụ ẩu đả trong Thượng viện Mexico. (Nguồn: BNO News)

Trong video ghi lại vụ việc, ông Moreno xông đến chỗ ông Fernandez Norona và liên tục nói: "Tôi yêu cầu anh để tôi nói", rồi túm lấy cánh tay ông Fernandez Norona.



"Đừng chạm vào tôi", ông Fernandez Norona đáp trả.

Cuối cùng, hai người xô đẩy nhau, và ông Moreno xô ngã một nhiếp ảnh gia trong lúc xô xát.

Một nghị sĩ khác cũng tham gia vụ ẩu đả, vung tay về phía ông Fernandez Norona khi ông này cố gắng tránh ra.

"(Moreno) bắt đầu kéo tôi, chạm vào tôi, đẩy tôi. Anh ta đánh tôi và nói, 'Tôi sẽ đánh ông cho chết, tôi sẽ giết ông", ông Fernandez Norona nói.

Ông Fernandez Norona cho biết sẽ triệu tập một phiên họp khẩn cấp vào ngày 29/8 và sẽ đề xuất trục xuất ông Moreno cùng 3 nghị sĩ PRI khác vì hành động này.