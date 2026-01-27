Apple vừa chính thức giới thiệu AirTag thế hệ mới, phiên bản tiếp theo của thiết bị định vị vật dụng đã ra mắt lần đầu vào năm 2021. Theo công bố từ Apple, AirTag mới được cải thiện đáng kể về phạm vi tìm kiếm, khả năng định vị chính xác cũng như âm lượng loa, trong khi vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế và các tiêu chuẩn bảo mật vốn có.

Được hỗ trợ bởi mạng lưới Tìm, AirTag cho phép người dùng theo dõi và tìm lại các vật dụng cá nhân như chìa khóa, ví, ba lô hay hành lý thông qua ứng dụng Tìm trên iPhone, iPad, Apple Watch và các thiết bị Apple tương thích. Apple cho biết kể từ khi AirTag xuất hiện, người dùng trên toàn cầu đã nhiều lần tìm lại được đồ thất lạc trong những tình huống quan trọng, từ nhạc cụ biểu diễn cho đến hành lý chứa thuốc thiết yếu. AirTag được thiết kế chuyên biệt cho việc theo dõi đồ vật và không hướng tới theo dõi con người hay thú cưng.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên AirTag mới nằm ở khả năng tìm kiếm chính xác. Sản phẩm được trang bị chip Ultra Wideband thế hệ thứ 2, cùng loại chip xuất hiện trên các thiết bị như iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Ultra 3 và Apple Watch Series 11. Nhờ đó, tính năng Tìm Chính Xác có thể dẫn đường cho người dùng đến vật dụng thất lạc từ khoảng cách xa hơn đến 50% so với thế hệ trước, thông qua phản hồi cảm ứng, hình ảnh và âm thanh. Bên cạnh đó, chip Bluetooth mới cũng giúp mở rộng phạm vi kết nối khi định vị đồ vật.

Lần đầu tiên, Apple cho phép người dùng sử dụng tính năng Tìm Chính Xác ngay trên Apple Watch Series 9 trở lên hoặc Apple Watch Ultra 2 trở lên, mang lại trải nghiệm tìm đồ trực tiếp trên cổ tay mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào iPhone. Ngoài ra, thiết kế bên trong được cải tiến giúp loa của AirTag mới phát ra âm thanh lớn hơn 50% so với thế hệ trước, cho phép người dùng nghe thấy tín hiệu từ khoảng cách xa gấp đôi. Kết hợp với tiếng chuông mới, việc tìm các vật dụng nhỏ bị kẹt trong không gian hẹp như ghế sofa hay túi xách trở nên thuận tiện hơn.

AirTag mới tiếp tục khai thác sức mạnh của mạng lưới Tìm, vốn dựa trên hàng trăm triệu thiết bị Apple trên toàn cầu sử dụng Bluetooth để phát hiện và báo cáo vị trí gần đúng của phụ kiện bị thất lạc. Khi AirTag nằm ngoài phạm vi kết nối trực tiếp với iPhone đã ghép đôi, mạng lưới này vẫn có thể hỗ trợ xác định vị trí của thiết bị một cách riêng tư và an toàn.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng tích hợp với tính năng Chia Sẻ Vị Trí Vật Dụng trên iOS. Tính năng này cho phép người dùng chia sẻ vị trí AirTag tạm thời với bên thứ ba, điển hình là các hãng hàng không, nhằm hỗ trợ tìm lại hành lý đến chậm hoặc thất lạc. Apple cho biết đã hợp tác với hơn 50 hãng hàng không trên toàn cầu để triển khai hình thức chia sẻ này. Theo số liệu từ SITA, việc áp dụng Chia Sẻ Vị Trí Vật Dụng đã giúp giảm 26% tình trạng chậm trễ hành lý và giảm tới 90% các trường hợp hành lý bị mất hoặc không thể tìm lại.

Về bảo mật và quyền riêng tư, AirTag mới không lưu trữ dữ liệu hay lịch sử vị trí trên thiết bị. Mọi thông tin truyền tải trong mạng lưới Tìm đều được mã hóa đầu cuối, đảm bảo chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập. Apple nhấn mạnh rằng không ai, kể cả hãng, có thể biết danh tính hay vị trí của các thiết bị tham gia hỗ trợ tìm AirTag. Sản phẩm cũng được trang bị các biện pháp chống theo dõi không mong muốn, bao gồm cảnh báo đa nền tảng và định danh Bluetooth thay đổi thường xuyên.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Apple tiếp tục nhấn mạnh định hướng môi trường với AirTag mới. Cụ thể, 85% nhựa trong vỏ thiết bị là nhựa tái chế, toàn bộ nguyên tố đất hiếm trong các nam châm và 100% vàng trong lớp mạ bảng mạch in do Apple thiết kế đều có nguồn gốc tái chế. Bao bì giấy được làm hoàn toàn từ sợi và có khả năng tái chế.

AirTag mới vẫn giữ nguyên thiết kế bên ngoài, đảm bảo tương thích với toàn bộ phụ kiện hiện có, bao gồm Móc Khóa Vải Tinh Dệt làm từ 68% vật liệu tái chế với năm tùy chọn màu sắc. Tại Việt Nam, sản phẩm được bán với giá 890.000 đồng cho một AirTag lẻ và 2.990.000 đồng cho gói bốn thiết bị. Móc Khóa Vải Tinh Dệt có giá 1.149.000 đồng. Người dùng có thể khắc hình cá nhân hóa miễn phí khi mua trên apple.com/vn hoặc ứng dụng Apple Store. AirTag mới yêu cầu iPhone chạy iOS 26 trở lên hoặc iPad chạy iPadOS 26 trở lên, đồng thời cần đăng nhập Tài Khoản Apple và bật tính năng Tìm trong iCloud.