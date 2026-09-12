Apple thẳng thừng tố đối thủ sao chép iPhone Duo: “Có quá nhiều sự trùng hợp”

Apple cho rằng tỷ lệ màn hình đặc trưng của iPhone Duo đã bị lộ từ trước, kéo theo hàng loạt sản phẩm có thiết kế tương tự. Riêng công nghệ hãng tự hào nhất lại được giữ kín cho đến phút cuối.

Apple không phải công ty đầu tiên giới thiệu điện thoại gập dạng cuốn sách trong năm nay. Tuy nhiên, lãnh đạo hãng cho rằng một số đối thủ đã biết trước thiết kế của iPhone Duo qua thông tin rò rỉ, sau đó lựa chọn tỷ lệ màn hình tương tự cho sản phẩm của mình.

Việc Apple ra mắt iPhone Duo sau Samsung, Huawei và Xiaomi khiến sản phẩm dễ bị xem là kẻ đến muộn trên thị trường điện thoại gập. Thiết bị cũng sử dụng kiểu dáng mở ngang vốn đã xuất hiện trên nhiều dòng điện thoại Android trong những năm qua.

Tuy nhiên, Apple lại kể câu chuyện theo hướng ngược lại. Trong cuộc phỏng vấn với Tom’s Guide và TechRadar, CEO John Ternus cùng Phó chủ tịch marketing Greg “Joz” Joswiak ám chỉ rằng các đối thủ đã biết trước một phần thiết kế iPhone Duo qua chuỗi cung ứng.

“Không may là họ đã biết được tỷ lệ màn hình”

“Mọi người biết qua các thông tin rò rỉ rằng chúng tôi đang phát triển điện thoại gập”, Joswiak nói. “Không may là họ còn biết được cả tỷ lệ màn hình, rồi bỗng xuất hiện hàng loạt sự trùng hợp khi nhiều hãng cũng thấy tỷ lệ đó thú vị.”

Ông Joswiak không trực tiếp nhắc đến công ty nào. Tuy nhiên, không khó để nhận ra ông đang hướng phát biểu tới những hãng đã giới thiệu điện thoại gập có thiết kế rộng hơn trước khi iPhone Duo chính thức xuất hiện.

Thay vì màn hình dài và hẹp như các thế hệ điện thoại gập trước đây, những sản phẩm mới có tỷ lệ gần với điện thoại thông thường hơn khi đóng lại. Khi mở ra, thiết bị cũng tạo thành một màn hình chữ nhật rộng thay vì gần vuông, phù hợp hơn với việc xem video và chạy nhiều ứng dụng cùng lúc.

Greg “Joz” Joswiak (ngoài cùng bên phải) cho rằng các đối thủ đã biết tỷ lệ màn hình của iPhone Duo qua thông tin rò rỉ. Ảnh cắt từ video phỏng vấn của Tom’s Guide và TechRadar trên YouTube.

Đây cũng là một trong những điểm Apple nhấn mạnh khi giới thiệu iPhone Duo. Hãng cho rằng nhiều điện thoại gập trước đây tạo cảm giác giống hai chiếc điện thoại được ghép lại với nhau, dẫn đến màn hình ngoài quá hẹp và màn hình trong không tận dụng tốt diện tích hiển thị.

Dù vậy, rất khó xác định một thiết kế xuất hiện trước là kết quả của quá trình phát triển độc lập hay chịu ảnh hưởng từ thông tin rò rỉ. Apple và các hãng điện thoại Android cùng làm việc với mạng lưới nhà cung ứng toàn cầu, trong khi một sản phẩm thường được thử nghiệm nhiều năm trước khi ra mắt.

Khi nhiều công ty đặt hàng những loại màn hình, bản lề hoặc linh kiện có kích thước đặc biệt, việc giữ kín hoàn toàn hướng phát triển sản phẩm gần như bất khả thi. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng có thể tiết lộ hình dáng thiết bị từ rất lâu trước khi phiên bản hoàn chỉnh xuất hiện.

Công nghệ Apple giữ được đến phút cuối

Dù tỷ lệ màn hình bị lộ, Joswiak cho biết Apple vẫn giữ kín được công nghệ quan trọng nhất của iPhone Duo: màn hình gập nano-texture. “Đó là điều khiến tôi đặc biệt tự hào - chúng tôi đã giữ được bí mật”, ông nói.

Theo lãnh đạo marketing Apple, hãng áp dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt hơn và không chia sẻ công nghệ này với những bên không cần thiết. Nhờ đó, bề mặt nano-texture chỉ được công bố khi iPhone Duo chính thức ra mắt.

Apple cho biết công nghệ này giúp bề mặt màn hình phẳng hơn, hạn chế phản chiếu và làm nếp gấp khó nhận thấy khi nhìn lẫn khi chạm vào. Đây cũng là yếu tố được hãng sử dụng để phân biệt iPhone Duo với những mẫu điện thoại gập dùng bề mặt nhựa truyền thống.

Màn hình nano-texture là công nghệ Apple cho biết đã giữ kín đến phút cuối, giúp hạn chế phản chiếu và khiến nếp gấp trên iPhone Duo khó nhận thấy hơn. Ảnh: Apple.

John Ternus kể rằng khi lần đầu nhìn thấy công nghệ này hoạt động trên nguyên mẫu, phản ứng của ông là: “Đúng rồi, chính là nó. Đây là thứ tôi muốn.” Vẻ hào hứng của Ternus trong cuộc phỏng vấn tạo ra hình ảnh khá khác với phong cách điềm tĩnh và thận trọng của người tiền nhiệm Tim Cook.

Ternus xuất thân từ đội ngũ kỹ thuật phần cứng và dành phần lớn sự nghiệp tại Apple để phát triển sản phẩm. Cách ông nói về màn hình, vật liệu và trải nghiệm cầm nắm cho thấy vị CEO mới vẫn giữ góc nhìn của một kỹ sư trực tiếp làm sản phẩm.

Apple vốn thường bị trêu chọc vì gia nhập các thị trường mới muộn hơn đối thủ. Với iPhone Duo, hãng đang tìm cách đảo ngược lập luận đó, phần thiết kế bị đối thủ nhìn thấy có thể đã được sao chép, còn công nghệ thực sự tạo nên khác biệt vẫn được Apple giữ kín đến phút cuối.

Tuấn Nguyễn