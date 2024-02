Apple thai nghén tận 2 mẫu iPhone gập: Thiết kế "xuyên không", giá ấn tượng nhưng doanh số vẫn đảm bảo?

Được công bố tại sự kiện WWDC tháng 6/2023, kính Vision Pro là danh mục sản phẩm mới nhất của Apple kể từ khi hãng giới thiệu chiếc smartwatch (đồng hồ thông minh) Apple Watch đầu tiên vào năm 2015.

Vào ngày 19/1, Apple bắt đầu mở đợt đặt hàng trước đối với kính Vision Pro. Theo nguồn tin từ MacRumors, Apple đã thu thập được khoảng 200.000 đơn hàng cho đến nay.

Mặc dù Apple chưa tiết lộ số lượng kính đã bán tại Mỹ kể từ ngày mở bán chính thức 2/2 nhưng một nhà phân tích tại TF International Securities dự đoán con số này sẽ vào khoảng 160.000 đến 180.000 chiếc trong đợt đầu.

Đáng lưu ý trước đó đã có ý kiến cho rằng sẽ chẳng ai mua Vision Pro vì chúng quá đắt. Theo The New York Times, mức giá thực tế cho Vision Pro thậm chí còn cao hơn nhiều so với mốc 3.500 USD bởi con số này chưa bao gồm loạt các tiện ích và phụ kiện đi kèm.

Theo nhiều chuyên gia, mức giá cao và về lâu dài có thể khiến kính Vision Pro trở thành một sản phẩm chỉ dành cho phân khúc doanh nghiệp và các "fan Táo". Apple có thể sẽ phải sản xuất các phiên bản có giá hợp lý hơn để phục vụ người dùng bình thường.