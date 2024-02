Muốn 'vọc' Galaxy AI ư, hãy yên tâm nếu đang sở hữu loạt smartphone này nhưng đừng mơ Samsung 'quay xe'?

Danh sách các smartphone Samsung đã và sẽ có Galaxy AI

Điểm mặt các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), đầu tiên là ChatGPT của OpenAI, Bard (hay Gemini) của Google và Galaxy AI của Samsung.

Nhưng có một vấn đề là không phải tất cả smartphone Samsung và thậm chí là thương hiệu Galaxy đều có Galaxy AI. Chỉ một số mẫu máy nhất định mới đủ điều kiện nhận Galaxy AI trong bản cập nhật One UI tiếp theo.

Đầu tiên và chắc chắn nhất là dòng Galaxy S24 đã tích hợp công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) này từ nhà máy.

Galaxy AI trên các mẫu flagship (điện thoại hàng đầu) của Samsung bao gồm S24 tiêu chuẩn, S24 Plus và S24 Ultra đi cùng đầy đủ các tính năng là AI translations, Pro-Video và Bixby Text Call.



Tuy nhiên trong H1 2024 (nửa đầu năm nay), Samsung sẽ bổ sung Galaxy AI cho dòng Galaxy S23 (S23 tiêu chuẩn, S23 Plus, S23 Ultra) và S23 FE (Fan Edition), Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 và dòng tablet (máy tính bảng) Galaxy Tab S9 (S9 tiêu chuẩn, S9 Plus và S9 Ultra).

Và điều này sẽ được thực hiện thông qua một số bản cập nhật One UI (hệ điều hành cho các thiết bị Galaxy được Samsung tùy biến dựa theo Android).

AI Translation là một tính năng mới được Samsung giới thiệu tại sự kiện Unpacked 2024, cho phép bạn dịch trực tiếp cuộc gọi, tin nhắn và văn bản sang ngôn ngữ khác mà không cần sử dụng ứng dụng bên thứ ba. Tính năng AI này có nhiều điểm nổi bật mà bạn sẽ khó tìm thấy ở bất kỳ thiết bị nào khác. Nó bao gồm hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ trong đó có cả tiếng Việt, hoạt động theo thời gian thực, có thể sử dụng hai chiều và có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau như cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại, email, trang web, tài liệu, hình ảnh... Pro-Video của Galaxy S24 đi cùng với trợ lý AI giúp người dùng chỉnh sửa hậu kỳ hình ảnh sau khi chụp. AI có thể đề xuất thêm hiệu ứng chân dung, xóa hiệu ứng phản chiếu khi chụp xuyên qua lớp kính hay thậm chí là làm nét ảnh. Bixby Text Call cho phép bạn trả lời cuộc gọi từ số lạ mà không cần nói giúp tìm ra ai đang gọi và lý do họ gọi trước khi thực sự nhấc máy. Hiểu một cách đơn giản, Bixby sẽ nhấc máy cho bạn, cho người bên kia đường dây biết bạn đang sử dụng trợ lý ở này và hỏi lý do họ gọi. Bên cạnh việc nhấc máy, bạn có thể trả lời người gọi bằng tin nhắn ư và Bixby sẽ nói thay bạn.

Đừng mơ 'quay xe'?

Tuy nhiên nếu tinh mắt, độc giả có thể thấy rằng dòng Galaxy S22 không nằm trong danh sách kể trên - bất chấp các tin đồn gần đây rằng Samsung có thể sẽ 'quay xe' mở rộng hỗ trợ cho S22.

Vậy tại sao dòng flagship chỉ mới được Samsung ra mắt khoảng 2 năm (đầu năm 2022) , tức là không phải quá cũ kỹ và vẫn được người dùng yêu thích nhờ mức giá rất dễ tiếp cận này không nhận được sự ưu ái?

Theo Samsung, vấn đề là ở chất lượng và hiệu suất?

Trả lời về vấn đề này với trang tin công nghệ Tech Radar, Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng của Samsung, ông Patrick Chomet tiết lộ rằng sẽ không có mẫu Galaxy cũ hơn S23 có Galaxy AI vì "secure the quality and the performance" (muốn đảm bảo chất lượng và hiệu suất).

Ông Patrick Chomet cũng nhấn mạnh rằng sẽ chỉ có các "last gen-devices" (thiết bị thế hệ gần nhất) sở hữu thêm Galaxy AI bao gồm "S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5 and Tab S9".

Điều này thật khó tin. Tại sao Galaxy S22 Ultra với phần cứng vẫn rất mạnh mẽ nhờ chip Exynos 2200 (bản Châu Âu) và Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (phần còn lại của thế giới), RAM tối thiểu 8 G cũng không có Galaxy AI?



Đến đây chúng ta cần mở lại hồ sơ theo dõi cách Samsung đối xử với người dùng cũ.

Theo cây viết Richard Goodwill của trang tin công nghệ Knowyourmobile, hóa ra vấn đề không nằm ở hiệu suất mà là cả một chiến lược nhằm khuyến khích người dùng cũ nâng cấp lên các mẫu smartphone mới hơn.

Và kết quả cuối cùng của cách tiếp cận này (mặc dù có đôi chút khó chịu) đó là dòng Galaxy S24 là một trong những sản phẩm được làm mới tốt nhất mà Samsung đã thực hiện trong nhiều năm qua.

Mặc dù vậy ông Richard Goodwill cũng phải thừa nhận rằng dù mình đang sở hữu một chiếc iPhone nhưng cũng đã thực sự bị thu hút bởi các tính năng AI và các bản cập nhật Android kéo dài 7 năm của Galaxy S24 Plus.